Пушилин заявил о нехватке кадров в республике
Врио главы ДНР Пушилин: нехватка кадров ощущается практически во всех отраслях
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
Денис Пушилин. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Нехватка кадров на сегодняшний день ощущается практически во всех отраслях в Донецкой Народной Республике, сообщил журналистам врио главы региона Денис Пушилин.
В среду в Ростове-на-Дону открылся второй полуфинал кадрового конкурса для руководителей "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика".
"Уверен, мы найдем в целом с учетом такой активности и среди ребят военнослужащих, и людей с активной жизненной позицией тот недостающий кадровый потенциал, в котором нуждается ДНР. Потому что мы это ощущаем практически во всех отраслях" - сказал Пушилин.
Он добавил, что региону предстоят грандиозные проекты и этапы восстановления, с которыми они справятся.
Конкурс "Лидеры возрождения " был запущен в сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Конкурсы под общим названием "Лидеры возрождения " проводятся впервые. Их целью является поиск и обучение квалифицированных руководителей, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы. Принять участие в этих конкурсах могут руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса (родились на его территории, живут или жили не менее года, учатся или учились не менее года, работают или работали не менее года, а также если в настоящее время там проживают близкие родственники).
Конкурсанты, показавшие наилучшие результаты в ходе дистанционного тестирования и проверки эссе, приглашаются в очный этап конкурса. После прохождения контрольного тестирования в присутствии экспертов конкурсанты попадают в полуфинал, который, как и финал, будет проходить в формате оценочной конференции, включающей оценочные и развивающие мероприятия. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам полуфинала, выходят в финал. Победители будут включены в кадровые резервы своих регионов, получат 1 миллион рублей на обучение в России, а также пройдут специальные образовательные программы. Полуфиналы аналогичных кадровых конкурсов ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут весной.
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