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Пушилин заявил о нехватке кадров в республике - РИА Новости, 25.01.2023
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Пушилин заявил о нехватке кадров в республике
Пушилин заявил о нехватке кадров в республике - РИА Новости, 25.01.2023
Пушилин заявил о нехватке кадров в республике
Нехватка кадров на сегодняшний день ощущается практически во всех отраслях в Донецкой Народной Республике, сообщил журналистам врио главы региона Денис Пушилин. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:51
2023-01-25T12:51
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Нехватка кадров на сегодняшний день ощущается практически во всех отраслях в Донецкой Народной Республике, сообщил журналистам врио главы региона Денис Пушилин. В среду в Ростове-на-Дону открылся второй полуфинал кадрового конкурса для руководителей "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика". "Уверен, мы найдем в целом с учетом такой активности и среди ребят военнослужащих, и людей с активной жизненной позицией тот недостающий кадровый потенциал, в котором нуждается ДНР. Потому что мы это ощущаем практически во всех отраслях" - сказал Пушилин. Он добавил, что региону предстоят грандиозные проекты и этапы восстановления, с которыми они справятся. Конкурс "Лидеры возрождения " был запущен в сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Конкурсы под общим названием "Лидеры возрождения " проводятся впервые. Их целью является поиск и обучение квалифицированных руководителей, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы. Принять участие в этих конкурсах могут руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса (родились на его территории, живут или жили не менее года, учатся или учились не менее года, работают или работали не менее года, а также если в настоящее время там проживают близкие родственники). Конкурсанты, показавшие наилучшие результаты в ходе дистанционного тестирования и проверки эссе, приглашаются в очный этап конкурса. После прохождения контрольного тестирования в присутствии экспертов конкурсанты попадают в полуфинал, который, как и финал, будет проходить в формате оценочной конференции, включающей оценочные и развивающие мероприятия. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам полуфинала, выходят в финал. Победители будут включены в кадровые резервы своих регионов, получат 1 миллион рублей на обучение в России, а также пройдут специальные образовательные программы. Полуфиналы аналогичных кадровых конкурсов ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут весной.
https://ria.ru/20230125/voda-1847277752.html
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область
12:51 25.01.2023
 
Пушилин заявил о нехватке кадров в республике

Врио главы ДНР Пушилин: нехватка кадров ощущается практически во всех отраслях

© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Нехватка кадров на сегодняшний день ощущается практически во всех отраслях в Донецкой Народной Республике, сообщил журналистам врио главы региона Денис Пушилин.
В среду в Ростове-на-Дону открылся второй полуфинал кадрового конкурса для руководителей "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика".
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"Уверен, мы найдем в целом с учетом такой активности и среди ребят военнослужащих, и людей с активной жизненной позицией тот недостающий кадровый потенциал, в котором нуждается ДНР. Потому что мы это ощущаем практически во всех отраслях" - сказал Пушилин.
Он добавил, что региону предстоят грандиозные проекты и этапы восстановления, с которыми они справятся.
Конкурс "Лидеры возрождения " был запущен в сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Конкурсы под общим названием "Лидеры возрождения " проводятся впервые. Их целью является поиск и обучение квалифицированных руководителей, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы. Принять участие в этих конкурсах могут руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса (родились на его территории, живут или жили не менее года, учатся или учились не менее года, работают или работали не менее года, а также если в настоящее время там проживают близкие родственники).
Конкурсанты, показавшие наилучшие результаты в ходе дистанционного тестирования и проверки эссе, приглашаются в очный этап конкурса. После прохождения контрольного тестирования в присутствии экспертов конкурсанты попадают в полуфинал, который, как и финал, будет проходить в формате оценочной конференции, включающей оценочные и развивающие мероприятия. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам полуфинала, выходят в финал. Победители будут включены в кадровые резервы своих регионов, получат 1 миллион рублей на обучение в России, а также пройдут специальные образовательные программы. Полуфиналы аналогичных кадровых конкурсов ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут весной.
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В миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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