https://ria.ru/20230125/donbass-1847299961.html

Пушилин заявил о нехватке кадров в республике

Пушилин заявил о нехватке кадров в республике - РИА Новости, 25.01.2023

Пушилин заявил о нехватке кадров в республике

Нехватка кадров на сегодняшний день ощущается практически во всех отраслях в Донецкой Народной Республике, сообщил журналистам врио главы региона Денис Пушилин. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:51

2023-01-25T12:51

2023-01-25T12:51

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845380147_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_884d33319308775dc2ef236bf2efae08.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Нехватка кадров на сегодняшний день ощущается практически во всех отраслях в Донецкой Народной Республике, сообщил журналистам врио главы региона Денис Пушилин. В среду в Ростове-на-Дону открылся второй полуфинал кадрового конкурса для руководителей "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика". "Уверен, мы найдем в целом с учетом такой активности и среди ребят военнослужащих, и людей с активной жизненной позицией тот недостающий кадровый потенциал, в котором нуждается ДНР. Потому что мы это ощущаем практически во всех отраслях" - сказал Пушилин. Он добавил, что региону предстоят грандиозные проекты и этапы восстановления, с которыми они справятся. Конкурс "Лидеры возрождения " был запущен в сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Конкурсы под общим названием "Лидеры возрождения " проводятся впервые. Их целью является поиск и обучение квалифицированных руководителей, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы. Принять участие в этих конкурсах могут руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса (родились на его территории, живут или жили не менее года, учатся или учились не менее года, работают или работали не менее года, а также если в настоящее время там проживают близкие родственники). Конкурсанты, показавшие наилучшие результаты в ходе дистанционного тестирования и проверки эссе, приглашаются в очный этап конкурса. После прохождения контрольного тестирования в присутствии экспертов конкурсанты попадают в полуфинал, который, как и финал, будет проходить в формате оценочной конференции, включающей оценочные и развивающие мероприятия. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам полуфинала, выходят в финал. Победители будут включены в кадровые резервы своих регионов, получат 1 миллион рублей на обучение в России, а также пройдут специальные образовательные программы. Полуфиналы аналогичных кадровых конкурсов ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут весной.

https://ria.ru/20230125/voda-1847277752.html

https://ria.ru/20230123/tseny-1846841675.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область