Рейтинг@Mail.ru
В состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/dobrovoltsy-1847326433.html
В состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции
В состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции - РИА Новости, 25.01.2023
В состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции
В состав батальона имени Судоплатова в Запорожской области вошли добровольцы из Швеции, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:18
2023-01-25T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
швеция
запорожская область
евгений балицкий
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833289479_0:87:3141:1854_1920x0_80_0_0_79ce5bcdf2fe662d1ff70f0797fea584.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В состав батальона имени Судоплатова в Запорожской области вошли добровольцы из Швеции, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. Как сообщалось ранее, в ряды батальона уже вступили добровольцы из Сербии, которые проходят боевую подготовку вместе с российскими бойцами. "Батальон был создан в большинстве своем из наших соотечественников, из Запорожской области. Это люди, которые во времена украинского режима были вынуждены скрываться, молчать, чтобы просто сохранить свою жизнь. У нас есть и сербы, количество я называть не могу, но это не один-два человека, это группы людей, которые приезжают. Есть у нас и шведы", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, сейчас батальон проходит боевое слаживание, но одна из рот уже находится на линии соприкосновения. Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре по инициативе Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев. Все они укомплектовываются необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне. В батальон вступили свыше 600 человек. Знаменитый советский контрразведчик Павел Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен героической борьбой с националистами-бандеровцами.
https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845406220.html
https://ria.ru/20230124/dobrovoltsy-1847093874.html
россия
швеция
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833289479_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_09757fcaa9fd014a7ef9f79a4e74c9ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, швеция, запорожская область, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Швеция, Запорожская область, Евгений Балицкий, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:18 25.01.2023
 
В состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции

Балицкий сообщил, что в состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В состав батальона имени Судоплатова в Запорожской области вошли добровольцы из Швеции, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
Как сообщалось ранее, в ряды батальона уже вступили добровольцы из Сербии, которые проходят боевую подготовку вместе с российскими бойцами.
Добровольцы из Сербии, Македонии и других стран об участии в спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 12:11
Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области
"Батальон был создан в большинстве своем из наших соотечественников, из Запорожской области. Это люди, которые во времена украинского режима были вынуждены скрываться, молчать, чтобы просто сохранить свою жизнь. У нас есть и сербы, количество я называть не могу, но это не один-два человека, это группы людей, которые приезжают. Есть у нас и шведы", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, сейчас батальон проходит боевое слаживание, но одна из рот уже находится на линии соприкосновения.
Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре по инициативе Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев. Все они укомплектовываются необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне. В батальон вступили свыше 600 человек.
Знаменитый советский контрразведчик Павел Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен героической борьбой с националистами-бандеровцами.
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 15:12Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияШвецияЗапорожская областьЕвгений БалицкийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала