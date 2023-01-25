В состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции
Балицкий сообщил, что в состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В состав батальона имени Судоплатова в Запорожской области вошли добровольцы из Швеции, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
Как сообщалось ранее, в ряды батальона уже вступили добровольцы из Сербии, которые проходят боевую подготовку вместе с российскими бойцами.
"Батальон был создан в большинстве своем из наших соотечественников, из Запорожской области. Это люди, которые во времена украинского режима были вынуждены скрываться, молчать, чтобы просто сохранить свою жизнь. У нас есть и сербы, количество я называть не могу, но это не один-два человека, это группы людей, которые приезжают. Есть у нас и шведы", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, сейчас батальон проходит боевое слаживание, но одна из рот уже находится на линии соприкосновения.
Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре по инициативе Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев. Все они укомплектовываются необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне. В батальон вступили свыше 600 человек.
Знаменитый советский контрразведчик Павел Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен героической борьбой с националистами-бандеровцами.