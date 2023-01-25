https://ria.ru/20230125/dobrovoltsy-1847326433.html

В состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции

В состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции - РИА Новости, 25.01.2023

В состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции

В состав батальона имени Судоплатова в Запорожской области вошли добровольцы из Швеции, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:18

2023-01-25T14:18

2023-01-25T14:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

швеция

запорожская область

евгений балицкий

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В состав батальона имени Судоплатова в Запорожской области вошли добровольцы из Швеции, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. Как сообщалось ранее, в ряды батальона уже вступили добровольцы из Сербии, которые проходят боевую подготовку вместе с российскими бойцами. "Батальон был создан в большинстве своем из наших соотечественников, из Запорожской области. Это люди, которые во времена украинского режима были вынуждены скрываться, молчать, чтобы просто сохранить свою жизнь. У нас есть и сербы, количество я называть не могу, но это не один-два человека, это группы людей, которые приезжают. Есть у нас и шведы", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, сейчас батальон проходит боевое слаживание, но одна из рот уже находится на линии соприкосновения. Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре по инициативе Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев. Все они укомплектовываются необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне. В батальон вступили свыше 600 человек. Знаменитый советский контрразведчик Павел Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен героической борьбой с националистами-бандеровцами.

https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845406220.html

https://ria.ru/20230124/dobrovoltsy-1847093874.html

россия

швеция

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, швеция, запорожская область, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр