https://ria.ru/20230125/diskreditatsiya-1847342403.html

В Госдуме изучат меры ответственности за дискредитацию участников СВО

В Госдуме изучат меры ответственности за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 25.01.2023

В Госдуме изучат меры ответственности за дискредитацию участников СВО

Главы комитетов Госдумы по обороне и по безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев рассмотрят вопрос о возможности установления ответственности за... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:59

2023-01-25T14:59

2023-01-25T15:45

специальная военная операция на украине

общество

вячеслав володин

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833290043_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_80ac0e78cb07bed263b7351b61694035.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Главы комитетов Госдумы по обороне и по безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев рассмотрят вопрос о возможности установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, сообщила пресс-служба Госдумы.Ранее бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой проработать внесение в Уголовный кодекс статьи о запрете дискредитации добровольцев-участников специальной военной операции, в том числе бывших осужденных. В свою очередь, Володин рассмотрел обращение и поручил Картаполову и Пискареву изучить эту инициативу. Как отмечается в сообщении, председатель Госдумы неоднократно подчеркивал, что все, кто защищают Россию — герои.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230119/dobrovoltsy-1845968988.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, вячеслав володин, россия, госдума рф