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В Госдуме изучат меры ответственности за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/diskreditatsiya-1847342403.html
В Госдуме изучат меры ответственности за дискредитацию участников СВО
В Госдуме изучат меры ответственности за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 25.01.2023
В Госдуме изучат меры ответственности за дискредитацию участников СВО
Главы комитетов Госдумы по обороне и по безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев рассмотрят вопрос о возможности установления ответственности за... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:59
2023-01-25T15:45
специальная военная операция на украине
общество
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Главы комитетов Госдумы по обороне и по безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев рассмотрят вопрос о возможности установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, сообщила пресс-служба Госдумы.Ранее бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой проработать внесение в Уголовный кодекс статьи о запрете дискредитации добровольцев-участников специальной военной операции, в том числе бывших осужденных. В свою очередь, Володин рассмотрел обращение и поручил Картаполову и Пискареву изучить эту инициативу. Как отмечается в сообщении, председатель Госдумы неоднократно подчеркивал, что все, кто защищают Россию — герои.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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общество, вячеслав володин, россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
14:59 25.01.2023 (обновлено: 15:45 25.01.2023)
 
В Госдуме изучат меры ответственности за дискредитацию участников СВО

Володин поручил изучить введение уголовного наказания за дискредитацию участников СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Главы комитетов Госдумы по обороне и по безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев рассмотрят вопрос о возможности установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, сообщила пресс-служба Госдумы.
Ранее бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой проработать внесение в Уголовный кодекс статьи о запрете дискредитации добровольцев-участников специальной военной операции, в том числе бывших осужденных.
В свою очередь, Володин рассмотрел обращение и поручил Картаполову и Пискареву изучить эту инициативу. Как отмечается в сообщении, председатель Госдумы неоднократно подчеркивал, что все, кто защищают Россию — герои.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 14:19Специальная военная операция на Украине
Добровольцев на Украине приравняли к участникам боевых действий
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВячеслав ВолодинРоссияГосдума РФ
 
 
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