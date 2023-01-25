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Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата освободили от должности в ЗС - РИА Новости, 25.01.2023
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Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата освободили от должности в ЗС
Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата освободили от должности в ЗС - РИА Новости, 25.01.2023
Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата освободили от должности в ЗС
Законодательное собрание Вологодской области приняло решение освободить от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:17
2023-01-25T13:17
политика
олег кувшинников
дубай
вологодская область
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области приняло решение освободить от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности отдохнувшего в Дубае депутата Дениса Долженко, полномочия депутата он сохранил, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента. Долженко 6 января опубликовал в соцсети пост об отдыхе из Дубая. После этого его исключили из сторонников "Единой России". Фракция ЕР в законодательном собрании Вологодской области также исключила Долженко из своего состава. Кроме того, депутат был освобожден от должности координатора федерального партийного проекта "Зеленая экономика". "Сегодня на сессии законодательного собрания области было принято решение об освобождении Дениса Долженко от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности", - сообщили в пресс-службе, отметив, что Долженко при этом сохранил полномочия депутата. Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся. Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с Долженко.
https://ria.ru/20230110/deputat-1843821051.html
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политика, олег кувшинников, дубай, вологодская область, единая россия
Политика, Олег Кувшинников, Дубай, Вологодская область, Единая Россия
13:17 25.01.2023
 
Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата освободили от должности в ЗС

Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата освободили от должности зампреда комитета ЗС

© Фото : Денис Долженко/ВКонтактеФотография, опубликованная Денисом Долженко
Фотография, опубликованная Денисом Долженко - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Денис Долженко/ВКонтакте
Фотография, опубликованная Денисом Долженко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области приняло решение освободить от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности отдохнувшего в Дубае депутата Дениса Долженко, полномочия депутата он сохранил, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.
Долженко 6 января опубликовал в соцсети пост об отдыхе из Дубая. После этого его исключили из сторонников "Единой России". Фракция ЕР в законодательном собрании Вологодской области также исключила Долженко из своего состава. Кроме того, депутат был освобожден от должности координатора федерального партийного проекта "Зеленая экономика".
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"Сегодня на сессии законодательного собрания области было принято решение об освобождении Дениса Долженко от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности", - сообщили в пресс-службе, отметив, что Долженко при этом сохранил полномочия депутата.
Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся. Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с Долженко.
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