https://ria.ru/20230125/deklaratsii-1847351883.html

Депутаты смогут сами публиковать свои декларации, заявил Володин

Депутаты смогут сами публиковать свои декларации, заявил Володин - РИА Новости, 25.01.2023

Депутаты смогут сами публиковать свои декларации, заявил Володин

Депутаты могут публиковать свои декларации с личными данными сами, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, при этом он назвал двойными стандартами использование... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:24

2023-01-25T15:24

2023-01-25T15:25

политика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Депутаты могут публиковать свои декларации с личными данными сами, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, при этом он назвал двойными стандартами использование закона о декларациях и высказывания об открытости частью политиков. Ранее в среду Госдума на пленарном заседании приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. "Никто никому ничего не запрещает. Наше с вами право. Поэтому если (Алексей) Диденко возьмёт и опубликует свою декларацию, это его право. Более того, он правильно поступит. А если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты", - сказал он в ходе пленарного заседания. По словам Володина, он опубликует декларацию. "Вот мы с Алимовой (Ольгой, депутат ГД) опубликуем, мы избирались от Саратовской области", - добавил он.

https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1847073277.html

https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1847049777.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, вячеслав володин, госдума рф