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Депутаты смогут сами публиковать свои декларации, заявил Володин - РИА Новости, 25.01.2023
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Депутаты смогут сами публиковать свои декларации, заявил Володин
Депутаты смогут сами публиковать свои декларации, заявил Володин - РИА Новости, 25.01.2023
Депутаты смогут сами публиковать свои декларации, заявил Володин
Депутаты могут публиковать свои декларации с личными данными сами, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, при этом он назвал двойными стандартами использование... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:24
2023-01-25T15:25
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Депутаты могут публиковать свои декларации с личными данными сами, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, при этом он назвал двойными стандартами использование закона о декларациях и высказывания об открытости частью политиков. Ранее в среду Госдума на пленарном заседании приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. "Никто никому ничего не запрещает. Наше с вами право. Поэтому если (Алексей) Диденко возьмёт и опубликует свою декларацию, это его право. Более того, он правильно поступит. А если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты", - сказал он в ходе пленарного заседания. По словам Володина, он опубликует декларацию. "Вот мы с Алимовой (Ольгой, депутат ГД) опубликуем, мы избирались от Саратовской области", - добавил он.
https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1847073277.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
15:24 25.01.2023 (обновлено: 15:25 25.01.2023)
 
Депутаты смогут сами публиковать свои декларации, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: депутаты могут сами публиковать свои декларации с личными данными

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкСпикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Депутаты могут публиковать свои декларации с личными данными сами, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, при этом он назвал двойными стандартами использование закона о декларациях и высказывания об открытости частью политиков.
Ранее в среду Госдума на пленарном заседании приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Госдума одобрила поправку о публикации обезличенных деклараций депутатов
"Никто никому ничего не запрещает. Наше с вами право. Поэтому если (Алексей) Диденко возьмёт и опубликует свою декларацию, это его право. Более того, он правильно поступит. А если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты", - сказал он в ходе пленарного заседания.
По словам Володина, он опубликует декларацию.
"Вот мы с Алимовой (Ольгой, депутат ГД) опубликуем, мы избирались от Саратовской области", - добавил он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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ПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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