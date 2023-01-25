https://ria.ru/20230125/deklaratsii-1847351883.html
Депутаты смогут сами публиковать свои декларации, заявил Володин
Депутаты смогут сами публиковать свои декларации, заявил Володин - РИА Новости, 25.01.2023
Депутаты смогут сами публиковать свои декларации, заявил Володин
Депутаты могут публиковать свои декларации с личными данными сами, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, при этом он назвал двойными стандартами использование... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:24
2023-01-25T15:24
2023-01-25T15:25
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Депутаты могут публиковать свои декларации с личными данными сами, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, при этом он назвал двойными стандартами использование закона о декларациях и высказывания об открытости частью политиков. Ранее в среду Госдума на пленарном заседании приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. "Никто никому ничего не запрещает. Наше с вами право. Поэтому если (Алексей) Диденко возьмёт и опубликует свою декларацию, это его право. Более того, он правильно поступит. А если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты", - сказал он в ходе пленарного заседания. По словам Володина, он опубликует декларацию. "Вот мы с Алимовой (Ольгой, депутат ГД) опубликуем, мы избирались от Саратовской области", - добавил он.
https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1847073277.html
https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1847049777.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
15:24 25.01.2023 (обновлено: 15:25 25.01.2023)
Депутаты смогут сами публиковать свои декларации, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: депутаты могут сами публиковать свои декларации с личными данными
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Депутаты могут публиковать свои декларации с личными данными сами, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, при этом он назвал двойными стандартами использование закона о декларациях и высказывания об открытости частью политиков.
Ранее в среду Госдума на пленарном заседании приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
"Никто никому ничего не запрещает. Наше с вами право. Поэтому если (Алексей) Диденко возьмёт и опубликует свою декларацию, это его право. Более того, он правильно поступит. А если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты", - сказал он в ходе пленарного заседания.
По словам Володина, он опубликует декларацию.
"Вот мы с Алимовой (Ольгой, депутат ГД) опубликуем, мы избирались от Саратовской области", - добавил он.