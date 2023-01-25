https://ria.ru/20230125/deklaratsii-1847219947.html

Госдума рассмотрит проект о декларациях депутатов в окончательном чтении

Госдума рассмотрит проект о декларациях депутатов в окончательном чтении - РИА Новости, 25.01.2023

Госдума рассмотрит проект о декларациях депутатов в окончательном чтении

Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в третьем (окончательном) чтении законопроект с поправкой о публикации деклараций депутатов и сенаторов в... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T00:56

2023-01-25T00:56

2023-01-25T00:56

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в третьем (окончательном) чтении законопроект с поправкой о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. Согласно законопроекту, в сети не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам, а только обобщенная, статистическая, информация о предоставлении депутатами этих сведений. Как отмечал глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и автор поправки Павел Крашенинников, для депутатов и сенаторов сохраняются все механизмы подачи деклараций, по его словам, об уменьшении контроля "речи нет". Этот же документ содержит поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона. Уточняется, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях законодательного органа шесть месяцев подряд, это может стать основанием прекращения его полномочий.

https://ria.ru/20230124/deputat-1847139309.html

https://ria.ru/20230124/vyezd-1847119422.html

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политика, госдума рф, павел крашенинников, россия, москва