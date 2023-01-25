https://ria.ru/20230125/burkina-faso-1847435850.html
Территорию Буркина-Фасо покинут 400 французских военных
Территорию Буркина-Фасо покинут 400 французских военных - РИА Новости, 25.01.2023
Территорию Буркина-Фасо покинут 400 французских военных
В течение месяца территорию Буркина-Фасо покинут 400 французских военных, сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T19:56
2023-01-25T19:56
2023-01-25T20:55
в мире
минобороны франции
себастьян лекорню
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. В течение месяца территорию Буркина-Фасо покинут 400 французских военных, сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню."Мы уважаем порядки и суверенитет этой страны. Если власти Буркина-Фасо более не желают присутствия французских войск на своей территории и расторгают соглашение, в рамках которого их нахождение там было возможно, очевидно, войска будут отозваны согласно календарю, утверждённому президентом республики", - сказал министр в эфире телеканала France 5 в среду.Он подтвердил, что выход войск будет осуществлен через месяц."Да, это срок, прописанный в соглашении. Наши войска натренированы и маневренны, они в состоянии сделать это быстро и с соблюдением всех порядков", - добавил он.На данный момент в рамках миссии Sabre на территории африканского государства находятся 400 французских военных.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает разъяснений от властей Буркина-Фасо о возможном запросе о выводе французских войск из этой страны в течение месяца. До этого СМИ сообщили, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии ВС Франции, в связи с чем французские военные должны в течение месяца покинуть территорию страны.В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230124/burkinafaso-1847060845.html
https://ria.ru/20230103/posol-1842981962.html
https://ria.ru/20221109/operatsiya-1830264105.html
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в мире, минобороны франции, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франция, буркина-фасо, сахель
В мире, Минобороны Франции, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франция, Буркина-Фасо, Сахель
19:56 25.01.2023 (обновлено: 20:55 25.01.2023)
Территорию Буркина-Фасо покинут 400 французских военных
Глава Минобороны Франции Лекорню: Буркина-Фасо в течение месяца покинут 400 военных
ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости.
В течение месяца территорию Буркина-Фасо покинут 400 французских военных, сообщил
глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.
"Мы уважаем порядки и суверенитет этой страны. Если власти Буркина-Фасо более не желают присутствия французских войск на своей территории и расторгают соглашение, в рамках которого их нахождение там было возможно, очевидно, войска будут отозваны согласно календарю, утверждённому президентом республики", - сказал министр в эфире телеканала France 5 в среду.
Он подтвердил, что выход войск будет осуществлен через месяц.
"Да, это срок, прописанный в соглашении. Наши войска натренированы и маневренны, они в состоянии сделать это быстро и с соблюдением всех порядков", - добавил он.
На данный момент в рамках миссии Sabre на территории африканского государства находятся 400 французских военных.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что ожидает разъяснений от властей Буркина-Фасо о возможном запросе о выводе французских войск из этой страны в течение месяца. До этого СМИ сообщили, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии ВС Франции, в связи с чем французские военные должны в течение месяца покинуть территорию страны.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель
, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.