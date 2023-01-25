https://ria.ru/20230125/blogery-1847265558.html

В Госдуме сообщили о блокировке блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс

В Госдуме сообщили о блокировке блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс - РИА Новости, 25.01.2023

В Госдуме сообщили о блокировке блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс

Соцсети блогеров под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс будут заблокированы и внесены в реестр запрещенный сайтов, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Яна РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:47

2023-01-25T10:47

2023-01-25T11:17

технологии

яна лантратова

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Соцсети блогеров под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс будут заблокированы и внесены в реестр запрещенный сайтов, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Яна Лантратова. Накануне Лантратова сообщила РИА Новости, что на блогеров заведено административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ. "Удалось добиться блокировки каналов блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс... как нам стало известно от Росмолодежи, страницы блогеров вскоре будут заблокированы. Уже принято решение об их включении в Единый реестр запрещённых сайтов", - заявила она. При этом по сведениям Лантратовой блогеры "были взволнованы новостью о возбуждении административного дела и предложили подписчикам помочь оплатить им штраф". "Решение о блокировке однозначно правильное! Деньги-то с кого они собирать планируют? С наших детей? Нет, у них не должно быть такой возможности", - добавила она. В начале декабря Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих.

https://ria.ru/20230124/propaganda-1847081597.html

https://ria.ru/20230110/lgbt-1843877370.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, яна лантратова, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф