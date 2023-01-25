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В Госдуме сообщили о блокировке блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс - РИА Новости, 25.01.2023
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В Госдуме сообщили о блокировке блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс
В Госдуме сообщили о блокировке блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс - РИА Новости, 25.01.2023
В Госдуме сообщили о блокировке блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс
Соцсети блогеров под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс будут заблокированы и внесены в реестр запрещенный сайтов, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Яна РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:47
2023-01-25T11:17
технологии
яна лантратова
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Соцсети блогеров под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс будут заблокированы и внесены в реестр запрещенный сайтов, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Яна Лантратова. Накануне Лантратова сообщила РИА Новости, что на блогеров заведено административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ. "Удалось добиться блокировки каналов блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс... как нам стало известно от Росмолодежи, страницы блогеров вскоре будут заблокированы. Уже принято решение об их включении в Единый реестр запрещённых сайтов", - заявила она. При этом по сведениям Лантратовой блогеры "были взволнованы новостью о возбуждении административного дела и предложили подписчикам помочь оплатить им штраф". "Решение о блокировке однозначно правильное! Деньги-то с кого они собирать планируют? С наших детей? Нет, у них не должно быть такой возможности", - добавила она. В начале декабря Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих.
https://ria.ru/20230124/propaganda-1847081597.html
https://ria.ru/20230110/lgbt-1843877370.html
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технологии, яна лантратова, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
Технологии, Яна Лантратова, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Генеральная прокуратура РФ
10:47 25.01.2023 (обновлено: 11:17 25.01.2023)
 
В Госдуме сообщили о блокировке блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс

Депутат Лантратова сообщила, что блогеров Дашу Корейку и Хилми Форкс скоро заблокируют

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Соцсети блогеров под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс будут заблокированы и внесены в реестр запрещенный сайтов, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Яна Лантратова.
Накануне Лантратова сообщила РИА Новости, что на блогеров заведено административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ.
Кадр со стрима Даши Корейки и Хилми Форкса
24 января, 14:51Шоубиз
Против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса завели дело о пропаганде ЛГБТ
"Удалось добиться блокировки каналов блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс... как нам стало известно от Росмолодежи, страницы блогеров вскоре будут заблокированы. Уже принято решение об их включении в Единый реестр запрещённых сайтов", - заявила она. При этом по сведениям Лантратовой блогеры "были взволнованы новостью о возбуждении административного дела и предложили подписчикам помочь оплатить им штраф".
"Решение о блокировке однозначно правильное! Деньги-то с кого они собирать планируют? С наших детей? Нет, у них не должно быть такой возможности", - добавила она.
В начале декабря Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих.
Документы дела в суде - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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