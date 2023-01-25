https://ria.ru/20230125/benzovoz-1847411550.html

На трассе в Кузбассе опрокинулся бензовоз

На трассе в Кузбассе опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 25.01.2023

На трассе в Кузбассе опрокинулся бензовоз

Бензовоз в среду опрокинулся на трассе в Кузбассе - по дороге разлилось горючее, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:28

2023-01-25T18:28

2023-01-25T18:38

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

дтп

россия

авто

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Бензовоз в среду опрокинулся на трассе в Кузбассе - по дороге разлилось горючее, сообщает прокуратура региона. "Предварительно установлено, что сегодня в дневное время в Ижморском муниципальном округе на 151-м километре трассы Томск-Мариинск водитель бензовоза, перевозивший дизельное топливо в объеме более 25 тонн, не справился с его управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП произошел разлив горюче-смазочных материалов", – говорится в релизе. Сколько именно горючего попало на дорогу и землю, пока не сообщается. Росприроднадзор уже отобрал пробы загрязненных почв, чтобы определить масштаб бедствия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230122/avariya-1846632251.html

россия

кемеровская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), дтп, россия, авто, кемеровская область