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На трассе в Кузбассе опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 25.01.2023
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На трассе в Кузбассе опрокинулся бензовоз
На трассе в Кузбассе опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 25.01.2023
На трассе в Кузбассе опрокинулся бензовоз
Бензовоз в среду опрокинулся на трассе в Кузбассе - по дороге разлилось горючее, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:28
2023-01-25T18:38
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
дтп
россия
авто
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Бензовоз в среду опрокинулся на трассе в Кузбассе - по дороге разлилось горючее, сообщает прокуратура региона. "Предварительно установлено, что сегодня в дневное время в Ижморском муниципальном округе на 151-м километре трассы Томск-Мариинск водитель бензовоза, перевозивший дизельное топливо в объеме более 25 тонн, не справился с его управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП произошел разлив горюче-смазочных материалов", – говорится в релизе. Сколько именно горючего попало на дорогу и землю, пока не сообщается. Росприроднадзор уже отобрал пробы загрязненных почв, чтобы определить масштаб бедствия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), дтп, россия, авто, кемеровская область
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), ДТП, Россия, Авто, Кемеровская область
18:28 25.01.2023 (обновлено: 18:38 25.01.2023)
 
На трассе в Кузбассе опрокинулся бензовоз

На трассе в Кузбассе опрокинулся бензовоз, по дороге разлилось горючее

© Фото : прокуратура Кемеровской области На месте ДТП с бензовозом в Кемеровской области
На месте ДТП с бензовозом в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : прокуратура Кемеровской области
На месте ДТП с бензовозом в Кемеровской области
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КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Бензовоз в среду опрокинулся на трассе в Кузбассе - по дороге разлилось горючее, сообщает прокуратура региона.
"Предварительно установлено, что сегодня в дневное время в Ижморском муниципальном округе на 151-м километре трассы Томск-Мариинск водитель бензовоза, перевозивший дизельное топливо в объеме более 25 тонн, не справился с его управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП произошел разлив горюче-смазочных материалов", – говорится в релизе.
Сколько именно горючего попало на дорогу и землю, пока не сообщается. Росприроднадзор уже отобрал пробы загрязненных почв, чтобы определить масштаб бедствия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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