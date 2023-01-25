https://ria.ru/20230125/benzovoz-1847411550.html
На трассе в Кузбассе опрокинулся бензовоз
На трассе в Кузбассе опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 25.01.2023
На трассе в Кузбассе опрокинулся бензовоз
Бензовоз в среду опрокинулся на трассе в Кузбассе - по дороге разлилось горючее, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:28
2023-01-25T18:28
2023-01-25T18:38
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
дтп
россия
авто
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Бензовоз в среду опрокинулся на трассе в Кузбассе - по дороге разлилось горючее, сообщает прокуратура региона. "Предварительно установлено, что сегодня в дневное время в Ижморском муниципальном округе на 151-м километре трассы Томск-Мариинск водитель бензовоза, перевозивший дизельное топливо в объеме более 25 тонн, не справился с его управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП произошел разлив горюче-смазочных материалов", – говорится в релизе. Сколько именно горючего попало на дорогу и землю, пока не сообщается. Росприроднадзор уже отобрал пробы загрязненных почв, чтобы определить масштаб бедствия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20230122/avariya-1846632251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), дтп, россия, авто, кемеровская область
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), ДТП, Россия, Авто, Кемеровская область
18:28 25.01.2023 (обновлено: 18:38 25.01.2023)
На трассе в Кузбассе опрокинулся бензовоз
На трассе в Кузбассе опрокинулся бензовоз, по дороге разлилось горючее