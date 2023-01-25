17:51 25.01.2023 (обновлено: 23:52 25.01.2023)
Австралия намерена добиваться суда над российскими властями
Австралия присоединилась к странам, добивающимся уголовной ответственности властей России
Город Сидней, Австралия. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Австралия присоединилась к группе стран, которые будут добиваться уголовной ответственности властей России, заявила министр иностранных дел Пенни Вонг.
"Австралия присоединилась к ключевой группе партнеров-единомышленников, в которую входят Франция и Великобритания, чтобы гарантировать, что руководство России будет привлечено к ответственности", — написала Вонг в Twitter.
Глава австралийского МИД добавила, что присоединение страны к группе дополнит ту поддержку, которую Австралия уже оказывает Украине в Международном уголовном суде в Гааге и в Международном суде ООН. "Австралия поддерживает Украину", — заявила Вонг.
В минувший четверг Европарламент на пленарной сессии во Франции утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов России "для репараций" Украине. Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН.
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Замглавы российского МИД Сергей Вершинин ранее заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов говорил РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен.
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