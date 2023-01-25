https://ria.ru/20230125/avstraliya-1847401884.html

Австралия намерена добиваться суда над российскими властями

Австралия намерена добиваться суда над российскими властями - РИА Новости, 25.01.2023

Австралия намерена добиваться суда над российскими властями

Австралия присоединилась к группе стран, которые будут добиваться уголовной ответственности властей России, заявила министр иностранных дел Пенни Вонг. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:51

2023-01-25T17:51

2023-01-25T23:52

в мире

сергей вершинин

геннадий гатилов

россия

украина

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оон

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Австралия присоединилась к группе стран, которые будут добиваться уголовной ответственности властей России, заявила министр иностранных дел Пенни Вонг. Глава австралийского МИД добавила, что присоединение страны к группе дополнит ту поддержку, которую Австралия уже оказывает Украине в Международном уголовном суде в Гааге и в Международном суде ООН. "Австралия поддерживает Украину", — заявила Вонг. В минувший четверг Европарламент на пленарной сессии во Франции утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов России "для репараций" Украине. Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН.Замглавы российского МИД Сергей Вершинин ранее заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов говорил РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. В российском МИД назвали идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявили, что юрисдикции над Россией у него не будет.

https://ria.ru/20230120/tribunal-1846285067.html

https://ria.ru/20230120/oon-1846133904.html

россия

украина

австралия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей вершинин, геннадий гатилов, россия, украина, австралия, евросоюз, оон