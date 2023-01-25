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Австралия намерена добиваться суда над российскими властями - РИА Новости, 25.01.2023
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Австралия намерена добиваться суда над российскими властями
Австралия намерена добиваться суда над российскими властями - РИА Новости, 25.01.2023
Австралия намерена добиваться суда над российскими властями
Австралия присоединилась к группе стран, которые будут добиваться уголовной ответственности властей России, заявила министр иностранных дел Пенни Вонг. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:51
2023-01-25T23:52
в мире
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геннадий гатилов
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Австралия присоединилась к группе стран, которые будут добиваться уголовной ответственности властей России, заявила министр иностранных дел Пенни Вонг. Глава австралийского МИД добавила, что присоединение страны к группе дополнит ту поддержку, которую Австралия уже оказывает Украине в Международном уголовном суде в Гааге и в Международном суде ООН. "Австралия поддерживает Украину", — заявила Вонг. В минувший четверг Европарламент на пленарной сессии во Франции утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов России "для репараций" Украине. Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН.Замглавы российского МИД Сергей Вершинин ранее заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов говорил РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. В российском МИД назвали идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявили, что юрисдикции над Россией у него не будет.
https://ria.ru/20230120/tribunal-1846285067.html
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в мире, сергей вершинин, геннадий гатилов, россия, украина, австралия, евросоюз, оон
В мире, Сергей Вершинин, Геннадий Гатилов, Россия, Украина, Австралия, Евросоюз, ООН
17:51 25.01.2023 (обновлено: 23:52 25.01.2023)
 
Австралия намерена добиваться суда над российскими властями

Австралия присоединилась к странам, добивающимся уголовной ответственности властей России

© Fotolia / Paul LiuГород Сидней, Австралия
Город Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Fotolia / Paul Liu
Город Сидней, Австралия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Австралия присоединилась к группе стран, которые будут добиваться уголовной ответственности властей России, заявила министр иностранных дел Пенни Вонг.

"Австралия присоединилась к ключевой группе партнеров-единомышленников, в которую входят Франция и Великобритания, чтобы гарантировать, что руководство России будет привлечено к ответственности", — написала Вонг в Twitter.

Глава австралийского МИД добавила, что присоединение страны к группе дополнит ту поддержку, которую Австралия уже оказывает Украине в Международном уголовном суде в Гааге и в Международном суде ООН. "Австралия поддерживает Украину", — заявила Вонг.
В минувший четверг Европарламент на пленарной сессии во Франции утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов России "для репараций" Украине. Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН.
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Замглавы российского МИД Сергей Вершинин ранее заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов говорил РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. В российском МИД назвали идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявили, что юрисдикции над Россией у него не будет.
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