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ВС России за сутки сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/aviatsiya-1847338423.html
ВС России за сутки сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8
ВС России за сутки сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 25.01.2023
ВС России за сутки сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8
Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-27 в районе Славянска в ДНР, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:50
2023-01-25T14:57
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
су-27
ми-8 амтш
безопасность
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-27 в районе Славянска в ДНР, сообщило в среду Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе города Славянск Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Также Минобороны сообщило, что близ населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 79-ти артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 377 самолетов, 204 вертолета, 2948 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7627 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8171 единицу специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230121/ukraina-1846423042.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, су-27, ми-8 амтш, безопасность, вооруженные силы украины, украина, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Су-27, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Воздушно-космические силы России, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:50 25.01.2023 (обновлено: 14:57 25.01.2023)
 
ВС России за сутки сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8

Минобороны: ВС России сбили украинские Су-27 в ДНР и Ми-8 в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетного комплекса ЗРК "Стрела-10" в зоне проведения СВО
Работа зенитно-ракетного комплекса ЗРК Стрела-10 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа зенитно-ракетного комплекса ЗРК "Стрела-10" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-27 в районе Славянска в ДНР, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Славянск Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Также Минобороны сообщило, что близ населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 79-ти артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 377 самолетов, 204 вертолета, 2948 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7627 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8171 единицу специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСу-27Ми-8 АМТШБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраинаВоздушно-космические силы РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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