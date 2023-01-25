https://ria.ru/20230125/aviatsiya-1847338423.html

ВС России за сутки сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8

ВС России за сутки сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 25.01.2023

ВС России за сутки сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8

Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-27 в районе Славянска в ДНР, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:50

2023-01-25T14:50

2023-01-25T14:57

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

су-27

ми-8 амтш

безопасность

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-27 в районе Славянска в ДНР, сообщило в среду Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе города Славянск Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Также Минобороны сообщило, что близ населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 79-ти артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 377 самолетов, 204 вертолета, 2948 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7627 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8171 единицу специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230121/ukraina-1846423042.html

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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