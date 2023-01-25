https://ria.ru/20230125/aviatsiya-1847252472.html

Российская и белорусская авиация отрабатывает на учениях подавление ПВО

Российская и белорусская авиация отрабатывает на учениях подавление ПВО - РИА Новости, 25.01.2023

Российская и белорусская авиация отрабатывает на учениях подавление ПВО

Авиация Белоруссии и России на совместных учениях отрабатывает подавление систем ПВО, нанесение ударов по живой силе и технике условного противника, сообщила... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T09:54

2023-01-25T09:54

2023-01-25T09:54

белоруссия

россия

а-50

безопасность

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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Авиация Белоруссии и России на совместных учениях отрабатывает подавление систем ПВО, нанесение ударов по живой силе и технике условного противника, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии. "На Ружанском полигоне летные экипажи отрабатывают задачи по подавлению ПВО, наносят поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силы условного противника. При этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации", - говорится в сообщении. Проводится рекогносцировка запасных аэродромов и вертолетных площадок для дальнейшего перебазирования авиационных подразделений воздушными и наземными эшелонами. С аэродрома Мачулищи самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки и управлению экипажами многоцелевых истребителей, выполняющих патрулирование воздушного пространства Белоруссии. Совместные летно-тактические учения проходят в Белоруссии с 16 января по 1 февраля.

https://ria.ru/20230124/pvo-1847187037.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, россия, а-50, безопасность