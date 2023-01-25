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Российская и белорусская авиация отрабатывает на учениях подавление ПВО - РИА Новости, 25.01.2023
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Российская и белорусская авиация отрабатывает на учениях подавление ПВО
Российская и белорусская авиация отрабатывает на учениях подавление ПВО - РИА Новости, 25.01.2023
Российская и белорусская авиация отрабатывает на учениях подавление ПВО
Авиация Белоруссии и России на совместных учениях отрабатывает подавление систем ПВО, нанесение ударов по живой силе и технике условного противника, сообщила... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T09:54
2023-01-25T09:54
белоруссия
россия
а-50
безопасность
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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Авиация Белоруссии и России на совместных учениях отрабатывает подавление систем ПВО, нанесение ударов по живой силе и технике условного противника, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии. "На Ружанском полигоне летные экипажи отрабатывают задачи по подавлению ПВО, наносят поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силы условного противника. При этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации", - говорится в сообщении. Проводится рекогносцировка запасных аэродромов и вертолетных площадок для дальнейшего перебазирования авиационных подразделений воздушными и наземными эшелонами. С аэродрома Мачулищи самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки и управлению экипажами многоцелевых истребителей, выполняющих патрулирование воздушного пространства Белоруссии. Совместные летно-тактические учения проходят в Белоруссии с 16 января по 1 февраля.
https://ria.ru/20230124/pvo-1847187037.html
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белоруссия, россия, а-50, безопасность
Белоруссия, Россия, А-50, Безопасность
09:54 25.01.2023
 
Российская и белорусская авиация отрабатывает на учениях подавление ПВО

Российская и белорусская авиация отрабатывает подавление ПВО и удары по противнику

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкА-50
А-50 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Авиация Белоруссии и России на совместных учениях отрабатывает подавление систем ПВО, нанесение ударов по живой силе и технике условного противника, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.
"На Ружанском полигоне летные экипажи отрабатывают задачи по подавлению ПВО, наносят поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силы условного противника. При этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации", - говорится в сообщении.
Проводится рекогносцировка запасных аэродромов и вертолетных площадок для дальнейшего перебазирования авиационных подразделений воздушными и наземными эшелонами. С аэродрома Мачулищи самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки и управлению экипажами многоцелевых истребителей, выполняющих патрулирование воздушного пространства Белоруссии.
Совместные летно-тактические учения проходят в Белоруссии с 16 января по 1 февраля.
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