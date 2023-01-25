https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847271359.html
Российские силы продвинулись в Артемовске
Российские силы продвинулись в Артемовске - РИА Новости, 25.01.2023
Российские силы продвинулись в Артемовске
Бои в Артемовске идут уже в кварталах, которые совсем недавно удерживались украинскими военными, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:05
2023-01-25T11:05
2023-01-25T14:32
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв — РИА Новости. Бои в Артемовске идут уже в кварталах, которые совсем недавно удерживались украинскими военными, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, вблизи города продолжаются жесткие боестолкновения."Но подразделения — в частности, "Вагнера" — в самом Артемовске продвигаются, бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником", — сказал он журналистам.Временно исполняющий обязанности руководителя республики отметил, что взятие Соледара позволило уже сейчас перекрывать пути снабжения ВСУ и "в какой-то части брать под оперативный контроль" участки, с которых Киев наносил удары.По оценке руководства ДНР, в последние дни ситуация в районе Артемовска близка к оперативному окружению. Как утверждается, у украинских войск осталась "буквально одна дорога", по которой "относительно безопасно" можно добраться до города. Накануне также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья, продвижении в районе населенного пункта Великая Новоселка.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230124/ugledar-1847004414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:05 25.01.2023 (обновлено: 14:32 25.01.2023)
Российские силы продвинулись в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении российских подразделений в Артемовске
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв — РИА Новости. Бои в Артемовске идут уже в кварталах, которые совсем недавно удерживались украинскими военными, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, вблизи города продолжаются жесткие боестолкновения.
"Но подразделения — в частности, "Вагнера" — в самом Артемовске продвигаются, бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником", — сказал он журналистам.
Временно исполняющий обязанности руководителя республики отметил, что взятие Соледара
позволило уже сейчас перекрывать пути снабжения ВСУ и "в какой-то части брать под оперативный контроль" участки, с которых Киев
наносил удары.
По оценке руководства ДНР, в последние дни ситуация в районе Артемовска близка к оперативному окружению. Как утверждается, у украинских войск осталась "буквально одна дорога", по которой "относительно безопасно" можно добраться до города. Накануне также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья, продвижении в районе населенного пункта Великая Новоселка.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
.