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Российские силы продвинулись в Артемовске - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847271359.html
Российские силы продвинулись в Артемовске
Российские силы продвинулись в Артемовске - РИА Новости, 25.01.2023
Российские силы продвинулись в Артемовске
Бои в Артемовске идут уже в кварталах, которые совсем недавно удерживались украинскими военными, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:05
2023-01-25T14:32
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв — РИА Новости. Бои в Артемовске идут уже в кварталах, которые совсем недавно удерживались украинскими военными, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, вблизи города продолжаются жесткие боестолкновения."Но подразделения — в частности, "Вагнера" — в самом Артемовске продвигаются, бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником", — сказал он журналистам.Временно исполняющий обязанности руководителя республики отметил, что взятие Соледара позволило уже сейчас перекрывать пути снабжения ВСУ и "в какой-то части брать под оперативный контроль" участки, с которых Киев наносил удары.По оценке руководства ДНР, в последние дни ситуация в районе Артемовска близка к оперативному окружению. Как утверждается, у украинских войск осталась "буквально одна дорога", по которой "относительно безопасно" можно добраться до города. Накануне также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья, продвижении в районе населенного пункта Великая Новоселка.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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артемовск
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артемовск, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:05 25.01.2023 (обновлено: 14:32 25.01.2023)
 
Российские силы продвинулись в Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении российских подразделений в Артемовске

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России, задействованный в специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил России, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв — РИА Новости. Бои в Артемовске идут уже в кварталах, которые совсем недавно удерживались украинскими военными, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, вблизи города продолжаются жесткие боестолкновения.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 10:51Специальная военная операция на Украине
Пушилин сообщил об успехах российских военных на Угледарском направлении
"Но подразделения — в частности, "Вагнера" — в самом Артемовске продвигаются, бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником", — сказал он журналистам.
Временно исполняющий обязанности руководителя республики отметил, что взятие Соледара позволило уже сейчас перекрывать пути снабжения ВСУ и "в какой-то части брать под оперативный контроль" участки, с которых Киев наносил удары.
По оценке руководства ДНР, в последние дни ситуация в районе Артемовска близка к оперативному окружению. Как утверждается, у украинских войск осталась "буквально одна дорога", по которой "относительно безопасно" можно добраться до города. Накануне также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья, продвижении в районе населенного пункта Великая Новоселка.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскБезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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