https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847271359.html

Российские силы продвинулись в Артемовске

Российские силы продвинулись в Артемовске - РИА Новости, 25.01.2023

Российские силы продвинулись в Артемовске

Бои в Артемовске идут уже в кварталах, которые совсем недавно удерживались украинскими военными, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:05

2023-01-25T11:05

2023-01-25T14:32

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв — РИА Новости. Бои в Артемовске идут уже в кварталах, которые совсем недавно удерживались украинскими военными, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, вблизи города продолжаются жесткие боестолкновения."Но подразделения — в частности, "Вагнера" — в самом Артемовске продвигаются, бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником", — сказал он журналистам.Временно исполняющий обязанности руководителя республики отметил, что взятие Соледара позволило уже сейчас перекрывать пути снабжения ВСУ и "в какой-то части брать под оперативный контроль" участки, с которых Киев наносил удары.По оценке руководства ДНР, в последние дни ситуация в районе Артемовска близка к оперативному окружению. Как утверждается, у украинских войск осталась "буквально одна дорога", по которой "относительно безопасно" можно добраться до города. Накануне также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья, продвижении в районе населенного пункта Великая Новоселка.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230124/ugledar-1847004414.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

артемовск, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр