https://ria.ru/20230125/antonov-1847226118.html
Антонов встретился с руководством пацифистского объединения "Старейшины"
Антонов встретился с руководством пацифистского объединения "Старейшины" - РИА Новости, 25.01.2023
Антонов встретился с руководством пацифистского объединения "Старейшины"
Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с руководителями организации "Старейшины" (The Elders), которое объединяет бывших мировых лидеров и декларирует своей РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T04:22
2023-01-25T04:22
2023-01-25T04:22
в мире
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анатолий антонов
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ирландия
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с руководителями организации "Старейшины" (The Elders), которое объединяет бывших мировых лидеров и декларирует своей целью защиту мира, сообщило российское посольство. Содержание встречи, прошедшей в российском посольстве в Вашингтоне, дипломаты не раскрывают.
https://ria.ru/20230125/voyna-1847221565.html
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в мире, сша, россия, анатолий антонов, цахиагийн элбэгдорж, ирландия
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов, Цахиагийн Элбэгдорж, Ирландия
Антонов встретился с руководством пацифистского объединения "Старейшины"
Анатолий Антонов встретился с руководством пацифистского объединения "Старейшины"