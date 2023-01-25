https://ria.ru/20230125/antonov-1847226118.html

Антонов встретился с руководством пацифистского объединения "Старейшины"

Антонов встретился с руководством пацифистского объединения "Старейшины" - РИА Новости, 25.01.2023

Антонов встретился с руководством пацифистского объединения "Старейшины"

Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с руководителями организации "Старейшины" (The Elders), которое объединяет бывших мировых лидеров и декларирует своей РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T04:22

2023-01-25T04:22

2023-01-25T04:22

в мире

сша

россия

анатолий антонов

цахиагийн элбэгдорж

ирландия

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с руководителями организации "Старейшины" (The Elders), которое объединяет бывших мировых лидеров и декларирует своей целью защиту мира, сообщило российское посольство. Содержание встречи, прошедшей в российском посольстве в Вашингтоне, дипломаты не раскрывают.

https://ria.ru/20230125/voyna-1847221565.html

сша

россия

ирландия

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в мире, сша, россия, анатолий антонов, цахиагийн элбэгдорж, ирландия