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Антонов встретился с руководством пацифистского объединения "Старейшины" - РИА Новости, 25.01.2023
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Антонов встретился с руководством пацифистского объединения "Старейшины"
Антонов встретился с руководством пацифистского объединения "Старейшины" - РИА Новости, 25.01.2023
Антонов встретился с руководством пацифистского объединения "Старейшины"
Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с руководителями организации "Старейшины" (The Elders), которое объединяет бывших мировых лидеров и декларирует своей РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T04:22
2023-01-25T04:22
в мире
сша
россия
анатолий антонов
цахиагийн элбэгдорж
ирландия
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с руководителями организации "Старейшины" (The Elders), которое объединяет бывших мировых лидеров и декларирует своей целью защиту мира, сообщило российское посольство. Содержание встречи, прошедшей в российском посольстве в Вашингтоне, дипломаты не раскрывают.
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в мире, сша, россия, анатолий антонов, цахиагийн элбэгдорж, ирландия
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов, Цахиагийн Элбэгдорж, Ирландия
04:22 25.01.2023
 
Антонов встретился с руководством пацифистского объединения "Старейшины"

Анатолий Антонов встретился с руководством пацифистского объединения "Старейшины"

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с руководителями организации "Старейшины" (The Elders), которое объединяет бывших мировых лидеров и декларирует своей целью защиту мира, сообщило российское посольство.
"Посол Антонов принял в российской дипмиссии представителей международного объединения в области мира, безопасности и защиты прав человека The Elders - председателя организации, экс-президента Ирландии Мэри Робинсон, а также бывших президентов Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа и Колумбии Хуана Мануэля Сантоса", - говорится в сообщении.
Содержание встречи, прошедшей в российском посольстве в Вашингтоне, дипломаты не раскрывают.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
01:48
В США рассказали, как американцев готовили к войне с Россией
 
В миреСШАРоссияАнатолий АнтоновЦахиагийн ЭлбэгдоржИрландия
 
 
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