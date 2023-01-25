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"Аэрофлот" будет чаще летать в Шанхай - РИА Новости, 25.01.2023
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Туризм
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"Аэрофлот" будет чаще летать в Шанхай
"Аэрофлот" будет чаще летать в Шанхай - РИА Новости, 25.01.2023
"Аэрофлот" будет чаще летать в Шанхай
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 16 февраля будет летать из Москвы в Шанхай до трех раз в неделю, говорится в релизе перевозчика. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:15
2023-01-25T11:40
туризм
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китай
аэрофлот
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 16 февраля будет летать из Москвы в Шанхай до трех раз в неделю, говорится в релизе перевозчика. "Аэрофлот" c 16 февраля увеличивает частоту регулярных рейсов в Шанхай. Полеты в крупнейший китайский мегаполис будут выполняться на лайнерах Boeing 777 три раза в неделю", – уточняют в компании. Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены.
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новости - туризм, туризм, туристы, шанхай, китай, аэрофлот
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шанхай, Китай, Аэрофлот
11:15 25.01.2023 (обновлено: 11:40 25.01.2023)
 
"Аэрофлот" будет чаще летать в Шанхай

"Аэрофлот" с 16 февраля увеличит частоту полетов в Шанхай

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 16 февраля будет летать из Москвы в Шанхай до трех раз в неделю, говорится в релизе перевозчика.
"Аэрофлот" c 16 февраля увеличивает частоту регулярных рейсов в Шанхай. Полеты в крупнейший китайский мегаполис будут выполняться на лайнерах Boeing 777 три раза в неделю", – уточняют в компании.
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены.
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20 января, 18:40Туризм
Россияне могут подать заявления на туристические визы, сообщил посол Китая
 
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