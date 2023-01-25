https://ria.ru/20230125/aeroflot-1847262307.html

"Аэрофлот" будет чаще летать в Шанхай

"Аэрофлот" будет чаще летать в Шанхай - РИА Новости, 25.01.2023

"Аэрофлот" будет чаще летать в Шанхай

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 16 февраля будет летать из Москвы в Шанхай до трех раз в неделю, говорится в релизе перевозчика. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:15

2023-01-25T11:15

2023-01-25T11:40

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 16 февраля будет летать из Москвы в Шанхай до трех раз в неделю, говорится в релизе перевозчика. "Аэрофлот" c 16 февраля увеличивает частоту регулярных рейсов в Шанхай. Полеты в крупнейший китайский мегаполис будут выполняться на лайнерах Boeing 777 три раза в неделю", – уточняют в компании. Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены.

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шанхай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, шанхай, китай, аэрофлот