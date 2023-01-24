https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html

В США рассказали, что нужно отправить Зеленскому вместо танков

В США рассказали, что нужно отправить Зеленскому вместо танков - РИА Новости, 24.01.2023

В США рассказали, что нужно отправить Зеленскому вместо танков

Вашингтону нужно отправить Владимиру Зеленскому не американские танки, а счет, написал бывший кандидат в конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в Twitter. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T06:56

2023-01-24T06:56

2023-01-24T10:23

в мире

владимир зеленский

линдси грэм

украина

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сша

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вашингтону нужно отправить Владимиру Зеленскому не американские танки, а счет, написал бывший кандидат в конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в Twitter.Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал администрацию США поставить Киеву боевые машины, чтобы "открыть шлюзы", заставив Германию дать зеленый свет на передачу своей военной техники.Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230124/tanki-1846955334.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, линдси грэм, украина, m1 abrams, сша