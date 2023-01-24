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В США рассказали, что нужно отправить Зеленскому вместо танков - РИА Новости, 24.01.2023
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В США рассказали, что нужно отправить Зеленскому вместо танков
В США рассказали, что нужно отправить Зеленскому вместо танков - РИА Новости, 24.01.2023
В США рассказали, что нужно отправить Зеленскому вместо танков
Вашингтону нужно отправить Владимиру Зеленскому не американские танки, а счет, написал бывший кандидат в конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в Twitter. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T06:56
2023-01-24T10:23
в мире
владимир зеленский
линдси грэм
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вашингтону нужно отправить Владимиру Зеленскому не американские танки, а счет, написал бывший кандидат в конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в Twitter.Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал администрацию США поставить Киеву боевые машины, чтобы "открыть шлюзы", заставив Германию дать зеленый свет на передачу своей военной техники.Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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в мире, владимир зеленский, линдси грэм, украина, m1 abrams, сша
В мире, Владимир Зеленский, Линдси Грэм, Украина, M1 Abrams, США
06:56 24.01.2023 (обновлено: 10:23 24.01.2023)
 
В США рассказали, что нужно отправить Зеленскому вместо танков

Американский политик Каллесто призвал США передать Зеленскому счет вместо танков

© AP Photo / Andrew HarnikВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вашингтону нужно отправить Владимиру Зеленскому не американские танки, а счет, написал бывший кандидат в конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в Twitter.

"Линдси Грэм только что призвал Соединенные Штаты направить танки Зеленскому после его поездки на Украину. Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, — это счет", — заявил Каллесто.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал администрацию США поставить Киеву боевые машины, чтобы "открыть шлюзы", заставив Германию дать зеленый свет на передачу своей военной техники.
Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Танки Abrams
01:02
В США нашли куда отправить американские танки вместо Украины
 
В миреВладимир ЗеленскийЛиндси ГрэмУкраинаM1 AbramsСША
 
 
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