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В Свердловской области защитят от дронов объекты атомной промышленности
В Свердловской области защитят от дронов объекты атомной промышленности - РИА Новости, 24.01.2023
В Свердловской области защитят от дронов объекты атомной промышленности
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о внедрении защиты от дронов на региональных предприятиях, задействованных в атомной... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:22
2023-01-24T11:22
2023-01-24T11:22
евгений куйвашев
свердловская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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бпла
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о внедрении защиты от дронов на региональных предприятиях, задействованных в атомной промышленности. В распоряжении главы региона, опубликованном на портале правовой информации Свердловской области, говорится, что Белоярской атомной станции, Уральскому электромеханическому заводу, Уральскому электрохимическому комбинату, АО "Институт реакторных материалов" и комбинату "Электрохимприбор" во взаимодействии с региональным управлением Росгвардии необходимо до 3 марта определить состав технических средств для обнаружения беспилотников, которыми будут оборудованы перечисленные объекты. "В соответствии с определенным составом технических средств принять в срок до 22 сентября 2023 года меры по оборудованию этими техническими средствами ядерно опасных объектов для обнаружения беспилотных воздушных судов над объектами и на подступах к ним", - говорится в документе.
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евгений куйвашев, свердловская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, бпла
Евгений Куйвашев, Свердловская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, БПЛА
В Свердловской области защитят от дронов объекты атомной промышленности
В Свердловской области предприятия атомной промышленности оснастят защитой от дронов