https://ria.ru/20230124/zaderzhanie-1846977718.html

В Калининградской области задержали наместника криминальных боссов

В Калининградской области задержали наместника криминальных боссов - РИА Новости, 24.01.2023

В Калининградской области задержали наместника криминальных боссов

Калининградские полицейские задержали в Калининградской области так называемого "положенца" - "наместника" криминальных боссов в регионе, сообщает региональная... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T09:11

2023-01-24T09:11

2023-01-24T09:11

россия

происшествия

калининградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КАЛИНИНГРАД, 24 янв - РИА Новости. Калининградские полицейские задержали в Калининградской области так называемого "положенца" - "наместника" криминальных боссов в регионе, сообщает региональная полиция во вторник. "Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД по Калининградской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии", - говорится в релизе. По предварительным данным, отбыв наказание в местах лишения свободы, он занял высшую ступень в криминальной среде региона. Это удалось ему при поддержке еще более влиятельного преступного "иерарха". "Получив статус "положенца", он обязывал всех участников уголовно-преступной среды, находящихся на более низких ступенях, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Это позволяло ему контролировать различные направления деятельности криминальных структур в Калининградской области и обеспечивать их существование. В его функции также входил контроль за пополнением "общей казны", - пояснили в полиции. На основе собранных данных следователи УМВД завели на мужчину уголовное дело по статье 210.1 УК РФ -"Занятие высшего положение в преступной иерархии". Сейчас он находится под стражей. Кроме того, прошли обыски дома у людей, находившихся "в преступных связях с задержанным", в ходе которых у 45-летнего местного жителя нашли боевые гранаты. По уголовному делу его заключили под стражу. Еще у одного мужчины обнаружили патроны и нарезное оружие - по нему вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.

https://ria.ru/20230124/teatr-1846970238.html

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россия

калининградская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, калининградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)