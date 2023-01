Исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало на Западе переполох

https://ria.ru/20230124/yadro-1846961817.html

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Исследование китайских ученых И Яна и Сяодун Суна, опубликованное в журнале Nature Geosience, о замедлении вращения земного ядра вызвало переполох в западной прессе.В своей статье геологи проанализировали сейсмические волны, вызванные землетрясениями, и пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли "почти прекратило свое вращение в последнее десятилетие" и, возможно, прямо сейчас "начинает вращаться в другую сторону".Опубликованная статья разожгла на Западе ожесточенные споры о влиянии земного ядра на происходящие на планете процессы.Так, в материале The Washington Post говорится, что полученные данные заставляют задуматься о влиянии ядра на продолжительность дня и колебания магнитного поля Земли.В свою очередь, The New York Times написала, что все это звучит как подготовка "к разрушающему мир блокбастеру", но при этом призвала читателей не беспокоиться.

