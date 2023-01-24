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Исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало на Западе переполох - РИА Новости, 24.01.2023
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Наука
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Исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало на Западе переполох
Исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало на Западе переполох - РИА Новости, 24.01.2023
Исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало на Западе переполох
Исследование китайских ученых И Яна и Сяодун Суна, опубликованное в журнале Nature Geosience, о замедлении вращения земного ядра вызвало переполох в западной... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T04:30
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Исследование китайских ученых И Яна и Сяодун Суна, опубликованное в журнале Nature Geosience, о замедлении вращения земного ядра вызвало переполох в западной прессе.В своей статье геологи проанализировали сейсмические волны, вызванные землетрясениями, и пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли "почти прекратило свое вращение в последнее десятилетие" и, возможно, прямо сейчас "начинает вращаться в другую сторону".Опубликованная статья разожгла на Западе ожесточенные споры о влиянии земного ядра на происходящие на планете процессы.Так, в материале The Washington Post говорится, что полученные данные заставляют задуматься о влиянии ядра на продолжительность дня и колебания магнитного поля Земли.В свою очередь, The New York Times написала, что все это звучит как подготовка "к разрушающему мир блокбастеру", но при этом призвала читателей не беспокоиться.
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Наука, Земля, США, Китай, В мире
04:30 24.01.2023 (обновлено: 11:11 24.01.2023)
 
Исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало на Западе переполох

Исследование китайских ученых о замедлении вращения ядра Земли вызвало на Западе переполох

© Depositphotos.com / Shad.offСтроение Земли
Строение Земли - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Depositphotos.com / Shad.off
Строение Земли. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Исследование китайских ученых И Яна и Сяодун Суна, опубликованное в журнале Nature Geosience, о замедлении вращения земного ядра вызвало переполох в западной прессе.
В своей статье геологи проанализировали сейсмические волны, вызванные землетрясениями, и пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли "почти прекратило свое вращение в последнее десятилетие" и, возможно, прямо сейчас "начинает вращаться в другую сторону".

"Мы анализируем повторяющиеся сейсмические волны с начала 1990-х годов и показываем, что все траектории, которые ранее демонстрировали значительные временные изменения, за последнее десятилетие претерпевают незначительные изменения. Эта модель носит глобальный характер и предполагает, что вращение внутри ядра недавно приостановилось", — говорится в исследовании.

Опубликованная статья разожгла на Западе ожесточенные споры о влиянии земного ядра на происходящие на планете процессы.
Так, в материале The Washington Post говорится, что полученные данные заставляют задуматься о влиянии ядра на продолжительность дня и колебания магнитного поля Земли.

"Изменения, которые они заметили, допустимы, хотя то, что происходит на самом деле, не так понятно", — поделился своим мнением с The Wall Street Journal американский профессор Джон Видейл.

В свою очередь, The New York Times написала, что все это звучит как подготовка "к разрушающему мир блокбастеру", но при этом призвала читателей не беспокоиться.
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