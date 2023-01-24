https://ria.ru/20230124/vooruzhenie-1847105964.html

У России достаточно вооружения, подчеркнул Медведев

У России достаточно вооружения, подчеркнул Медведев - РИА Новости, 24.01.2023

У России достаточно вооружения, подчеркнул Медведев

Россия обладает достаточным количеством вооружений, с начала года армии поставляются наиболее востребованные образцы, темпы производства, набранные в конце... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:40

2023-01-24T15:40

2023-01-24T15:58

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

дмитрий медведев

ижевск

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия обладает достаточным количеством вооружений, с начала года армии поставляются наиболее востребованные образцы, темпы производства, набранные в конце года, нужно сохранить, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев посетил концерн "Калашников" в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений и провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за их производством. Видеозапись осмотра продукции предприятия и часть совещания зампред Совбеза выложил в своем телеграм-канале."Хочу их разочаровать. У нас вполне достаточно всего. И в этом году с начала года происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц. И естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период", - сказал Медведев, открывая заседание.Он пояснил, что за производством вооружений наблюдают в том числе и противники России, периодически делая заявления о том, что у нее "ракет осталось на два с половиной раза"."Предприятия ВПК наращивают поставки Вооружённым силам РФ разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд СВО", - также написал Медведев в своем канале.

https://ria.ru/20230123/medvedev-1846901951.html

https://ria.ru/20230124/deti-1847069673.html

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россия, безопасность, дмитрий медведев, ижевск