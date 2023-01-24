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США будут мешать Латинской Америке создавать единую валюту, считает эксперт

США будут мешать Латинской Америке создавать единую валюту, считает эксперт - РИА Новости, 24.01.2023

США будут мешать Латинской Америке создавать единую валюту, считает эксперт

Создание единой валюты для Латинской Америки займет десятилетия, в этом процессе заинтересован Китай, так как это ограничит влияние доллара, а США, наоборот,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:47

2023-01-24T13:47

2023-01-24T13:47

николай иванов

сша

бразилия

аргентина

мвф

жаир болсонару

николас мадуро

китай

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Создание единой валюты для Латинской Америки займет десятилетия, в этом процессе заинтересован Китай, так как это ограничит влияние доллара, а США, наоборот, будут ему противодействовать, считает ученый секретарь Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Николай Иванов. В понедельник президент Бразилии Луис Инасиу да Силва, выступая перед журналистами в Буэнос-Айресе, заявил, что обсуждение с Аргентиной планов по созданию единой региональной валюты, которое возобновилось с его приходом к власти, имеет целью снижение зависимости стран региона от доллара и облегчение торговли. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей поддержке этой идеи. "Переговоры по созданию единой валюты для стран Латинской Америки… попытки реализации этой идеи идут давно. В течение нескольких лет велись более тесные консультации, переговоры, которые состояли в том, что необходимо создать новую валюту, чтобы ликвидировать или сократить влияние американского доллара", - заявил Иванов РИА Новости. Эксперт напомнил, что переговоры между Бразилией и Аргентиной приостановились после прихода к власти в Бразилии в 2019 году президента Жаира Болсонару. "Он дистанцировался от правительства Аргентины, которая занимала умеренные левые позиции. Но с приходом к власти в Бразилии Лулу да Силвы эти переговоры возобновились. Буквально 1 января Лулу официально пришел к власти, и сразу начались консультации по этому вопросу", - отметил эксперт. По его оценке, в создании такой валюты заинтересованы и Аргентина, и деловые круги Бразилии. "Конечно, заинтересована больше Аргентина, потому что она сейчас в более тяжелом финансовом положении. Выход из-под влияния доллара объективно сможет решить какие-то экономические проблемы в этой стране. Но в той же степени заинтересована и Бразилия. Сейчас, видимо, идет какое-то подспудное давление со стороны деловых кругов (Бразилии), которые заинтересованы в сотрудничестве с Китаем, Юго-Восточной Азией, Россией, Индией, чтобы зафиксировать новые (мировые) реалии. Создание новой валюты как раз и будет фиксацией новой реалии отхода от единовластной мощи доллара на Латиноамериканском континенте", - считает Иванов. В то же время экономические проблемы Аргентины могут и создать сложности на пути этого проекта, отметил эксперт. "Этот проект должен пройти длительную стадию взаимного согласования, поскольку известно, что внедрение евро заняло 35 лет. Эти планы пока будут увязываться с размерами экономик, с различными финансовыми вопросами, а также ролью Центробанков. Проблему составляет также значительный долг (Аргентины) перед МВФ, который составляет около 40 миллиардов долларов, а также дефолт, который произошел в этой стране в 2020 году", - отметил Иванов. Кроме того, проекту будут препятствовать США, хотя их влияние на Латинскую Америку в последние десятилетия снизилось. "Безусловно, США будут препятствовать этой инициативе, и они будут использовать все рычаги, в том числе такие международные организации, как Мировой банк и МВФ. Но в настоящее время возможности США значительно сократились. США сейчас не играют той роли в Латинской Америке, которую они играли лет 20-30 назад. Сейчас на первом месте в торговых отношениях с Латинской Америкой Китай. Китай весьма заинтересован в том, чтобы ограничить зону влияние доллара. И здесь намечается острое соперничество между США и Китаем в данном вопросе о создании единой валюты", - прогнозирует Иванов. В качестве примера снижения влияния США эксперт напомнил, что Болсонару имел хорошие отношения с США, которые даже сыграли роль в его приходе к власти, да и сам Болсонару называл себя "Трампом Южной Америки", однако отказался вслед за Вашингтоном вводить санкции против Китая, хотя Трамп просил его об этом. В результате, "сейчас возможности создания единой валюты гораздо больше и сильнее, нежели они были в прошлом", резюмировал эксперт. "Вначале эта валюта, как предполагается, будет циркулировать наряду с бразильским реалом и аргентинским песо. Нельзя сказать, что планы реализуются в ближайшее время, однако сама инициатива получила поддержку многих стран Латинской Америки. Сейчас уже заявили о своей готовности участвовать в этом проекте Венесуэла. Возможно, к этому же присоединится занимающий левые позиции президент Колумбии Густаво Петро. Заявил также о своей готовности участвовать в подобной работе Мигель Диас-Канель, президент Кубы. И ряд других деятелей", - отметил он.

https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html

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https://ria.ru/20230124/kitay-1846966979.html

https://ria.ru/20230115/globalizatsiya-1844879481.html

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николай иванов, сша, бразилия, аргентина, мвф, жаир болсонару, николас мадуро, китай, латинская америка