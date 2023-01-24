Рейтинг@Mail.ru
США будут мешать Латинской Америке создавать единую валюту, считает эксперт - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/valyuta-1847063616.html
США будут мешать Латинской Америке создавать единую валюту, считает эксперт
США будут мешать Латинской Америке создавать единую валюту, считает эксперт - РИА Новости, 24.01.2023
США будут мешать Латинской Америке создавать единую валюту, считает эксперт
Создание единой валюты для Латинской Америки займет десятилетия, в этом процессе заинтересован Китай, так как это ограничит влияние доллара, а США, наоборот,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:47
2023-01-24T13:47
николай иванов
сша
бразилия
аргентина
мвф
жаир болсонару
николас мадуро
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_9406c849d8c067cc50e91555e2b52b8a.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Создание единой валюты для Латинской Америки займет десятилетия, в этом процессе заинтересован Китай, так как это ограничит влияние доллара, а США, наоборот, будут ему противодействовать, считает ученый секретарь Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Николай Иванов. В понедельник президент Бразилии Луис Инасиу да Силва, выступая перед журналистами в Буэнос-Айресе, заявил, что обсуждение с Аргентиной планов по созданию единой региональной валюты, которое возобновилось с его приходом к власти, имеет целью снижение зависимости стран региона от доллара и облегчение торговли. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей поддержке этой идеи. "Переговоры по созданию единой валюты для стран Латинской Америки… попытки реализации этой идеи идут давно. В течение нескольких лет велись более тесные консультации, переговоры, которые состояли в том, что необходимо создать новую валюту, чтобы ликвидировать или сократить влияние американского доллара", - заявил Иванов РИА Новости. Эксперт напомнил, что переговоры между Бразилией и Аргентиной приостановились после прихода к власти в Бразилии в 2019 году президента Жаира Болсонару. "Он дистанцировался от правительства Аргентины, которая занимала умеренные левые позиции. Но с приходом к власти в Бразилии Лулу да Силвы эти переговоры возобновились. Буквально 1 января Лулу официально пришел к власти, и сразу начались консультации по этому вопросу", - отметил эксперт. По его оценке, в создании такой валюты заинтересованы и Аргентина, и деловые круги Бразилии. "Конечно, заинтересована больше Аргентина, потому что она сейчас в более тяжелом финансовом положении. Выход из-под влияния доллара объективно сможет решить какие-то экономические проблемы в этой стране. Но в той же степени заинтересована и Бразилия. Сейчас, видимо, идет какое-то подспудное давление со стороны деловых кругов (Бразилии), которые заинтересованы в сотрудничестве с Китаем, Юго-Восточной Азией, Россией, Индией, чтобы зафиксировать новые (мировые) реалии. Создание новой валюты как раз и будет фиксацией новой реалии отхода от единовластной мощи доллара на Латиноамериканском континенте", - считает Иванов. В то же время экономические проблемы Аргентины могут и создать сложности на пути этого проекта, отметил эксперт. "Этот проект должен пройти длительную стадию взаимного согласования, поскольку известно, что внедрение евро заняло 35 лет. Эти планы пока будут увязываться с размерами экономик, с различными финансовыми вопросами, а также ролью Центробанков. Проблему составляет также значительный долг (Аргентины) перед МВФ, который составляет около 40 миллиардов долларов, а также дефолт, который произошел в этой стране в 2020 году", - отметил Иванов. Кроме того, проекту будут препятствовать США, хотя их влияние на Латинскую Америку в последние десятилетия снизилось. "Безусловно, США будут препятствовать этой инициативе, и они будут использовать все рычаги, в том числе такие международные организации, как Мировой банк и МВФ. Но в настоящее время возможности США значительно сократились. США сейчас не играют той роли в Латинской Америке, которую они играли лет 20-30 назад. Сейчас на первом месте в торговых отношениях с Латинской Америкой Китай. Китай весьма заинтересован в том, чтобы ограничить зону влияние доллара. И здесь намечается острое соперничество между США и Китаем в данном вопросе о создании единой валюты", - прогнозирует Иванов. В качестве примера снижения влияния США эксперт напомнил, что Болсонару имел хорошие отношения с США, которые даже сыграли роль в его приходе к власти, да и сам Болсонару называл себя "Трампом Южной Америки", однако отказался вслед за Вашингтоном вводить санкции против Китая, хотя Трамп просил его об этом. В результате, "сейчас возможности создания единой валюты гораздо больше и сильнее, нежели они были в прошлом", резюмировал эксперт. "Вначале эта валюта, как предполагается, будет циркулировать наряду с бразильским реалом и аргентинским песо. Нельзя сказать, что планы реализуются в ближайшее время, однако сама инициатива получила поддержку многих стран Латинской Америки. Сейчас уже заявили о своей готовности участвовать в этом проекте Венесуэла. Возможно, к этому же присоединится занимающий левые позиции президент Колумбии Густаво Петро. Заявил также о своей готовности участвовать в подобной работе Мигель Диас-Канель, президент Кубы. И ряд других деятелей", - отметил он.
https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html
https://ria.ru/20230118/kurs-1845729278.html
https://ria.ru/20230124/standarty-1847011599.html
https://ria.ru/20230124/kitay-1846966979.html
https://ria.ru/20230115/globalizatsiya-1844879481.html
сша
бразилия
аргентина
китай
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_87a1aa1e49cd5d5d7faf842a302e3d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай иванов, сша, бразилия, аргентина, мвф, жаир болсонару, николас мадуро, китай, латинская америка
Николай Иванов, США, Бразилия, Аргентина, МВФ, Жаир Болсонару, Николас Мадуро, Китай, Латинская Америка
13:47 24.01.2023
 
США будут мешать Латинской Америке создавать единую валюту, считает эксперт

Эксперт Иванов: Китай за единую валюту в Латинской Америке, США будут ей препятствовать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг США на здании посольства США
Флаг США на здании посольства США - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг США на здании посольства США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Создание единой валюты для Латинской Америки займет десятилетия, в этом процессе заинтересован Китай, так как это ограничит влияние доллара, а США, наоборот, будут ему противодействовать, считает ученый секретарь Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Николай Иванов.
В понедельник президент Бразилии Луис Инасиу да Силва, выступая перед журналистами в Буэнос-Айресе, заявил, что обсуждение с Аргентиной планов по созданию единой региональной валюты, которое возобновилось с его приходом к власти, имеет целью снижение зависимости стран региона от доллара и облегчение торговли. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей поддержке этой идеи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
06:56
В США рассказали, что нужно отправить Зеленскому вместо танков
"Переговоры по созданию единой валюты для стран Латинской Америки… попытки реализации этой идеи идут давно. В течение нескольких лет велись более тесные консультации, переговоры, которые состояли в том, что необходимо создать новую валюту, чтобы ликвидировать или сократить влияние американского доллара", - заявил Иванов РИА Новости.
Эксперт напомнил, что переговоры между Бразилией и Аргентиной приостановились после прихода к власти в Бразилии в 2019 году президента Жаира Болсонару.
"Он дистанцировался от правительства Аргентины, которая занимала умеренные левые позиции. Но с приходом к власти в Бразилии Лулу да Силвы эти переговоры возобновились. Буквально 1 января Лулу официально пришел к власти, и сразу начались консультации по этому вопросу", - отметил эксперт.
Государственный флаг России на здании Центрального банка - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 14:30
ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти валютам
По его оценке, в создании такой валюты заинтересованы и Аргентина, и деловые круги Бразилии.
"Конечно, заинтересована больше Аргентина, потому что она сейчас в более тяжелом финансовом положении. Выход из-под влияния доллара объективно сможет решить какие-то экономические проблемы в этой стране. Но в той же степени заинтересована и Бразилия. Сейчас, видимо, идет какое-то подспудное давление со стороны деловых кругов (Бразилии), которые заинтересованы в сотрудничестве с Китаем, Юго-Восточной Азией, Россией, Индией, чтобы зафиксировать новые (мировые) реалии. Создание новой валюты как раз и будет фиксацией новой реалии отхода от единовластной мощи доллара на Латиноамериканском континенте", - считает Иванов.
В то же время экономические проблемы Аргентины могут и создать сложности на пути этого проекта, отметил эксперт.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
11:16
Турчак призвал отказаться от стандартов, которые Запад навязывал России
"Этот проект должен пройти длительную стадию взаимного согласования, поскольку известно, что внедрение евро заняло 35 лет. Эти планы пока будут увязываться с размерами экономик, с различными финансовыми вопросами, а также ролью Центробанков. Проблему составляет также значительный долг (Аргентины) перед МВФ, который составляет около 40 миллиардов долларов, а также дефолт, который произошел в этой стране в 2020 году", - отметил Иванов.
Кроме того, проекту будут препятствовать США, хотя их влияние на Латинскую Америку в последние десятилетия снизилось.
"Безусловно, США будут препятствовать этой инициативе, и они будут использовать все рычаги, в том числе такие международные организации, как Мировой банк и МВФ. Но в настоящее время возможности США значительно сократились. США сейчас не играют той роли в Латинской Америке, которую они играли лет 20-30 назад. Сейчас на первом месте в торговых отношениях с Латинской Америкой Китай. Китай весьма заинтересован в том, чтобы ограничить зону влияние доллара. И здесь намечается острое соперничество между США и Китаем в данном вопросе о создании единой валюты", - прогнозирует Иванов.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
06:46
Эксперты оценили способность Китая заменить России Запад
В качестве примера снижения влияния США эксперт напомнил, что Болсонару имел хорошие отношения с США, которые даже сыграли роль в его приходе к власти, да и сам Болсонару называл себя "Трампом Южной Америки", однако отказался вслед за Вашингтоном вводить санкции против Китая, хотя Трамп просил его об этом.
В результате, "сейчас возможности создания единой валюты гораздо больше и сильнее, нежели они были в прошлом", резюмировал эксперт.
"Вначале эта валюта, как предполагается, будет циркулировать наряду с бразильским реалом и аргентинским песо. Нельзя сказать, что планы реализуются в ближайшее время, однако сама инициатива получила поддержку многих стран Латинской Америки. Сейчас уже заявили о своей готовности участвовать в этом проекте Венесуэла. Возможно, к этому же присоединится занимающий левые позиции президент Колумбии Густаво Петро. Заявил также о своей готовности участвовать в подобной работе Мигель Диас-Канель, президент Кубы. И ряд других деятелей", - отметил он.
Пара проходит мимо скульптуры Unisphere в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 08:00
Глобализация получилась неправильная — ей мешает Запад
 
Николай ИвановСШАБразилияАргентинаМВФЖаир БолсонаруНиколас МадуроКитайЛатинская Америка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала