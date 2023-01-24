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Зеленский уволил Тимошенко с должности замглавы своего офиса - РИА Новости, 24.01.2023
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Зеленский уволил Тимошенко с должности замглавы своего офиса
Зеленский уволил Тимошенко с должности замглавы своего офиса - РИА Новости, 24.01.2023
Зеленский уволил Тимошенко с должности замглавы своего офиса
Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:38
2023-01-24T09:38
в мире
кирилл тимошенко
владимир зеленский
киев
украина
general motors
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Во вторник Тимошенко опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с заявлением об отставке. Тем самым он подтвердил распространенную ранее украинскими СМИ информацию об уходе с поста. "Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского. Ранее Тимошенко попадал в ряд скандалов. В октябре журналисты украинских СМИ публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд. Позднее сообщалось, что чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют "главным поселением украинских миллионеров".
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в мире, кирилл тимошенко, владимир зеленский, киев, украина, general motors
В мире, Кирилл Тимошенко, Владимир Зеленский, Киев, Украина, General Motors
09:38 24.01.2023
 
Зеленский уволил Тимошенко с должности замглавы своего офиса

Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности замглавы своего офиса

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса.
Во вторник Тимошенко опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с заявлением об отставке. Тем самым он подтвердил распространенную ранее украинскими СМИ информацию об уходе с поста.
"Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.
Ранее Тимошенко попадал в ряд скандалов. В октябре журналисты украинских СМИ публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд. Позднее сообщалось, что чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют "главным поселением украинских миллионеров".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
06:56
В США рассказали, что нужно отправить Зеленскому вместо танков
 
В миреКирилл ТимошенкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаGeneral Motors
 
 
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