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Зеленский уволил Тимошенко с должности замглавы своего офиса
Зеленский уволил Тимошенко с должности замглавы своего офиса - РИА Новости, 24.01.2023
Зеленский уволил Тимошенко с должности замглавы своего офиса
Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:38
2023-01-24T09:38
2023-01-24T09:38
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Во вторник Тимошенко опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с заявлением об отставке. Тем самым он подтвердил распространенную ранее украинскими СМИ информацию об уходе с поста. "Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского. Ранее Тимошенко попадал в ряд скандалов. В октябре журналисты украинских СМИ публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд. Позднее сообщалось, что чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют "главным поселением украинских миллионеров".
https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html
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в мире, кирилл тимошенко, владимир зеленский, киев, украина, general motors
В мире, Кирилл Тимошенко, Владимир Зеленский, Киев, Украина, General Motors
Зеленский уволил Тимошенко с должности замглавы своего офиса
Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности замглавы своего офиса