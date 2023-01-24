https://ria.ru/20230124/ukraina-1847065393.html

Лукашенко высказался о белорусах, воюющих на стороне Украины

Лукашенко высказался о белорусах, воюющих на стороне Украины - РИА Новости, 24.01.2023

Лукашенко высказался о белорусах, воюющих на стороне Украины

Белорусы, вступившие в бандформирования на Украине, такие как полк Калиновского, не нужны киевскому режиму, который пытается от них дистанцироваться, заявил во... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:54

2023-01-24T13:54

2023-01-24T14:06

специальная военная операция на украине

в мире

александр лукашенко

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украина

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Белорусы, вступившие в бандформирования на Украине, такие как полк Калиновского, не нужны киевскому режиму, который пытается от них дистанцироваться, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Официальные власти от них пытаются дистанцироваться. Их на фронт отправляют: "Идите на фронт, тренируйтесь. Натренируетесь - поедете в Беларусь свергать власть. Устроите там шабаш, войнушку". Недавно на фронте попали под обстрел. Немало погибло, но калеками ведь сколько осталось! Кому они сегодня нужны? Никому. Президент Зеленский их на коляске по хоккейной площадке катать не будет. Но это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по законам военного времени", - цитирует белорусского лидера пресс-служба. 21 января Лукашенко в конце любительского хоккейного матча устроил круг почета по ледовой арене для парня на инвалидной коляске из Донбасса – это был военный из Донецка Павел Прохоренков, который присутствовал на матче в числе болельщиков. В конце сентября 2022 года МВД Белоруссии признало экстремистским формированием соцсети полка имени Кастуся Калиновского, в составе которого ряд выходцев из Белоруссии с марта 2022 года действуют на стороне украинских военных. В декабре того же года МВД обнародовало, что установлено не менее 160 граждан Белоруссии, состоящих в рядах националистических бандформирований на украинской территории.

https://ria.ru/20221011/naemniki-1823006109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр