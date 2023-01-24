https://ria.ru/20230124/ukraina-1847054546.html
Замминистра развития общин Украины подал в отставку
Замминистра развития общин Украины подал в отставку - РИА Новости, 24.01.2023
Замминистра развития общин Украины подал в отставку
Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря сообщил, что подал в отставку. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:18
2023-01-24T13:18
2023-01-24T13:18
в мире
украина
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря сообщил, что подал в отставку. В воскресенье специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что уличила заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры и других членов группы во взятке в 400 тысяч долларов. По данным украинских СМИ, речь шла о Василии Лозинском. Позже министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что кабмин Украины уволил Лозинского с должности замминистра развития общин. "Решение мной было принято в начале года, однако, к сожалению, ввиду политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление выпало на эту неделю. К сожалению", - написал Лукеря на своей странице в соцсети, опубликовав фотографию заявления об отставке. Ранее в министерстве обороны Украины сообщили, что замглавы ведомства Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение украинских войск, подал в отставку после скандала с закупками в минобороны. Также во вторник офис генпрокурора подтвердил информацию об увольнении Алексея Симоненко с должности заместителя генпрокурора по собственному желанию.
https://ria.ru/20230117/arestovich-1845404160.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Замминистра развития общин Украины подал в отставку
Замминистра развития общин Украины Лукеря подал в отставку
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря сообщил, что подал в отставку.
В воскресенье специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что уличила заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры и других членов группы во взятке в 400 тысяч долларов. По данным украинских СМИ, речь шла о Василии Лозинском. Позже министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что кабмин Украины уволил Лозинского с должности замминистра развития общин.
"Решение мной было принято в начале года, однако, к сожалению, ввиду политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление выпало на эту неделю. К сожалению", - написал Лукеря на своей странице в соцсети, опубликовав фотографию заявления об отставке.
Ранее в министерстве обороны Украины сообщили, что замглавы ведомства Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение украинских войск, подал в отставку после скандала с закупками в минобороны. Также во вторник офис генпрокурора подтвердил информацию об увольнении Алексея Симоненко с должности заместителя генпрокурора по собственному желанию.