https://ria.ru/20230124/ukraina-1847054546.html

Замминистра развития общин Украины подал в отставку

Замминистра развития общин Украины подал в отставку - РИА Новости, 24.01.2023

Замминистра развития общин Украины подал в отставку

Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря сообщил, что подал в отставку. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:18

2023-01-24T13:18

2023-01-24T13:18

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря сообщил, что подал в отставку. В воскресенье специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что уличила заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры и других членов группы во взятке в 400 тысяч долларов. По данным украинских СМИ, речь шла о Василии Лозинском. Позже министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что кабмин Украины уволил Лозинского с должности замминистра развития общин. "Решение мной было принято в начале года, однако, к сожалению, ввиду политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление выпало на эту неделю. К сожалению", - написал Лукеря на своей странице в соцсети, опубликовав фотографию заявления об отставке. Ранее в министерстве обороны Украины сообщили, что замглавы ведомства Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение украинских войск, подал в отставку после скандала с закупками в минобороны. Также во вторник офис генпрокурора подтвердил информацию об увольнении Алексея Симоненко с должности заместителя генпрокурора по собственному желанию.

https://ria.ru/20230117/arestovich-1845404160.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина