https://ria.ru/20230124/ukraina-1847027082.html

На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме

На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 24.01.2023

На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме

На Украине незначительно увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит мощности в системе остается существенным, сообщили во вторник в национальной... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:12

2023-01-24T12:12

2023-01-24T12:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На Украине незначительно увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит мощности в системе остается существенным, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго". В сообщении также отмечается, что до всех областных энергораспределительных компаний страны доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток. Кроме того, "Укрэнерго" заявляет, что благодаря восстановлению линии 330 киловольт увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, укрэнерго