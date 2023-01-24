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На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/ukraina-1847027082.html
На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме
На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 24.01.2023
На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме
На Украине незначительно увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит мощности в системе остается существенным, сообщили во вторник в национальной... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:12
2023-01-24T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На Украине незначительно увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит мощности в системе остается существенным, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго". В сообщении также отмечается, что до всех областных энергораспределительных компаний страны доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток. Кроме того, "Укрэнерго" заявляет, что благодаря восстановлению линии 330 киловольт увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго
12:12 24.01.2023
 
На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме

"Укрэнерго" заявило о существенном дефиците мощности в энергосистеме страны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На Украине незначительно увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит мощности в системе остается существенным, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Потребление электроэнергии: на уровне понедельника. Производство электроэнергии незначительно увеличилось. Дефицит мощности остается существенным", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В сообщении также отмечается, что до всех областных энергораспределительных компаний страны доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток. Кроме того, "Укрэнерго" заявляет, что благодаря восстановлению линии 330 киловольт увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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