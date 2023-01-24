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В США объяснили, какую опасность таит в себе помощь ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023
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В США объяснили, какую опасность таит в себе помощь ВСУ
В США объяснили, какую опасность таит в себе помощь ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023
В США объяснили, какую опасность таит в себе помощь ВСУ
Конфликт на Украине обнажил серьезные проблемы в американской военной промышленности, пишет Wall Street Journal со ссылкой на исследование вице-президента... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:47
2023-01-24T12:11
в мире
сергей лавров
украина
сша
китай
центр стратегических и международных исследований
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине обнажил серьезные проблемы в американской военной промышленности, пишет Wall Street Journal со ссылкой на исследование вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонсона."Суть в том, что американская оборонно-промышленная база не готова к условиям военного времени: оружейные запасы сократились до рекордно низкого уровня, а оборонные компании просто не имеют возможности их пополнять", — отметил эксперт.Как подчеркнул Джонсон, скорость, с которой ВСУ тратят боеприпасы, предоставленные Западом, значительно превосходит резервные мощности Пентагона.К примеру, количество управляемых ракет Javelin, отправленных Киеву, равно объему, который удалось бы произвести за семь лет. При этом ЗРК Stinger равно числу систем, экспортированных за границу за последние 20 лет, резюмировал эксперт.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230124/ukraina-1846982943.html
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украина
сша
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Мадина Моргоева
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в мире, сергей лавров, украина, сша, китай, центр стратегических и международных исследований , министерство обороны сша, вооруженные силы украины, javelin (птрк), россия
В мире, Сергей Лавров, Украина, США, Китай, Центр стратегических и международных исследований , Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Javelin (ПТРК), Россия
11:47 24.01.2023 (обновлено: 12:11 24.01.2023)
 
В США объяснили, какую опасность таит в себе помощь ВСУ

WSJ: поставка оружия ВСУ подрывает способность США вести полномасштабную войну

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине обнажил серьезные проблемы в американской военной промышленности, пишет Wall Street Journal со ссылкой на исследование вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонсона.
"Суть в том, что американская оборонно-промышленная база не готова к условиям военного времени: оружейные запасы сократились до рекордно низкого уровня, а оборонные компании просто не имеют возможности их пополнять", — отметил эксперт.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
09:32
В США раскрыли, как Украина может спровоцировать войну России и НАТО
Как подчеркнул Джонсон, скорость, с которой ВСУ тратят боеприпасы, предоставленные Западом, значительно превосходит резервные мощности Пентагона.
К примеру, количество управляемых ракет Javelin, отправленных Киеву, равно объему, который удалось бы произвести за семь лет. При этом ЗРК Stinger равно числу систем, экспортированных за границу за последние 20 лет, резюмировал эксперт.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
05:55
"У нас нет денег": французский политик возмутился новым траншем Украине
 
В миреСергей ЛавровУкраинаСШАКитайЦентр стратегических и международных исследованийМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныJavelin (ПТРК)Россия
 
 
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