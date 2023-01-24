https://ria.ru/20230124/ukraina-1847021197.html

В США объяснили, какую опасность таит в себе помощь ВСУ

В США объяснили, какую опасность таит в себе помощь ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023

В США объяснили, какую опасность таит в себе помощь ВСУ

Конфликт на Украине обнажил серьезные проблемы в американской военной промышленности, пишет Wall Street Journal со ссылкой на исследование вице-президента... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:47

2023-01-24T11:47

2023-01-24T12:11

в мире

сергей лавров

украина

сша

китай

центр стратегических и международных исследований

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_502c3dfe6293f94a58b385828389deb0.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине обнажил серьезные проблемы в американской военной промышленности, пишет Wall Street Journal со ссылкой на исследование вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонсона."Суть в том, что американская оборонно-промышленная база не готова к условиям военного времени: оружейные запасы сократились до рекордно низкого уровня, а оборонные компании просто не имеют возможности их пополнять", — отметил эксперт.Как подчеркнул Джонсон, скорость, с которой ВСУ тратят боеприпасы, предоставленные Западом, значительно превосходит резервные мощности Пентагона.К примеру, количество управляемых ракет Javelin, отправленных Киеву, равно объему, который удалось бы произвести за семь лет. При этом ЗРК Stinger равно числу систем, экспортированных за границу за последние 20 лет, резюмировал эксперт.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230124/ukraina-1846982943.html

https://ria.ru/20230124/transh-1846964695.html

украина

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сергей лавров, украина, сша, китай, центр стратегических и международных исследований , министерство обороны сша, вооруженные силы украины, javelin (птрк), россия