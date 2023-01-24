https://ria.ru/20230124/udobreniya-1847052494.html

Эсватини и Россия попросят ООН оперативно отправить удобрения в королевство

Эсватини и Россия попросят ООН оперативно отправить удобрения в королевство - РИА Новости, 24.01.2023

Эсватини и Россия попросят ООН оперативно отправить удобрения в королевство

Россия и Эсватини обратятся к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой оперативно отправить в королевство часть задержанных в Европе российских удобрений,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:10

2023-01-24T13:10

2023-01-24T13:21

в мире

оон

россия

эсватини (свазиленд)

сергей лавров

антониу гутерреш

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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Россия и Эсватини обратятся к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой оперативно отправить в королевство часть задержанных в Европе российских удобрений, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Мы договорились сегодня, что и правительство Эсватини, и наше правительство направят ему (генсеку ООН) обращение с конкретной просьбой оперативно решить вопрос об использовании части российских удобрений, задержанных в портах Евросоюза, для нужд народа Эсватини. На безвозмездной основе", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20230118/eksport-1845732368.html

россия

эсватини (свазиленд)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, россия, эсватини (свазиленд), сергей лавров, антониу гутерреш