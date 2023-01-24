https://ria.ru/20230124/udobreniya-1847052494.html
Эсватини и Россия попросят ООН оперативно отправить удобрения в королевство
Эсватини и Россия попросят ООН оперативно отправить удобрения в королевство - РИА Новости, 24.01.2023
Эсватини и Россия попросят ООН оперативно отправить удобрения в королевство
Россия и Эсватини обратятся к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой оперативно отправить в королевство часть задержанных в Европе российских удобрений,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:10
2023-01-24T13:10
2023-01-24T13:21
в мире
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россия
эсватини (свазиленд)
сергей лавров
антониу гутерреш
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Россия и Эсватини обратятся к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой оперативно отправить в королевство часть задержанных в Европе российских удобрений, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Мы договорились сегодня, что и правительство Эсватини, и наше правительство направят ему (генсеку ООН) обращение с конкретной просьбой оперативно решить вопрос об использовании части российских удобрений, задержанных в портах Евросоюза, для нужд народа Эсватини. На безвозмездной основе", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20230118/eksport-1845732368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, россия, эсватини (свазиленд), сергей лавров, антониу гутерреш
В мире, ООН, Россия, Эсватини (Свазиленд), Сергей Лавров, Антониу Гутерреш
13:10 24.01.2023 (обновлено: 13:21 24.01.2023)
Эсватини и Россия попросят ООН оперативно отправить удобрения в королевство
Лавров: Эсватини и Россия попросят ООН оперативно отправить удобрения в королевство