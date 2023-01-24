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Эсватини и Россия попросят ООН оперативно отправить удобрения в королевство - РИА Новости, 24.01.2023
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Эсватини и Россия попросят ООН оперативно отправить удобрения в королевство
Эсватини и Россия попросят ООН оперативно отправить удобрения в королевство - РИА Новости, 24.01.2023
Эсватини и Россия попросят ООН оперативно отправить удобрения в королевство
Россия и Эсватини обратятся к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой оперативно отправить в королевство часть задержанных в Европе российских удобрений,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:10
2023-01-24T13:21
в мире
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россия
эсватини (свазиленд)
сергей лавров
антониу гутерреш
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Россия и Эсватини обратятся к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой оперативно отправить в королевство часть задержанных в Европе российских удобрений, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Мы договорились сегодня, что и правительство Эсватини, и наше правительство направят ему (генсеку ООН) обращение с конкретной просьбой оперативно решить вопрос об использовании части российских удобрений, задержанных в портах Евросоюза, для нужд народа Эсватини. На безвозмездной основе", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
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в мире, оон, россия, эсватини (свазиленд), сергей лавров, антониу гутерреш
В мире, ООН, Россия, Эсватини (Свазиленд), Сергей Лавров, Антониу Гутерреш
13:10 24.01.2023 (обновлено: 13:21 24.01.2023)
 
Эсватини и Россия попросят ООН оперативно отправить удобрения в королевство

Лавров: Эсватини и Россия попросят ООН оперативно отправить удобрения в королевство

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Россия и Эсватини обратятся к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой оперативно отправить в королевство часть задержанных в Европе российских удобрений, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы договорились сегодня, что и правительство Эсватини, и наше правительство направят ему (генсеку ООН) обращение с конкретной просьбой оперативно решить вопрос об использовании части российских удобрений, задержанных в портах Евросоюза, для нужд народа Эсватини. На безвозмездной основе", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 14:39
Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России
 
В миреООНРоссияЭсватини (Свазиленд)Сергей ЛавровАнтониу Гутерреш
 
 
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