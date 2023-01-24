https://ria.ru/20230124/turizm-1847180370.html

МСБ в сфере туризма привлек 22,5 млрд рублей по льготным программам КМСП

МСБ в сфере туризма привлек 22,5 млрд рублей по льготным программам КМСП - РИА Новости, 24.01.2023

МСБ в сфере туризма привлек 22,5 млрд рублей по льготным программам КМСП

Малые и средние предприятия сферы туризма в 2022 году привлекли 22,5 миллиарда рублей в рамках льготных программ кредитования Корпорации МСП, сообщает... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T19:08

2023-01-24T19:08

2023-01-24T21:01

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Малые и средние предприятия сферы туризма в 2022 году привлекли 22,5 миллиарда рублей в рамках льготных программ кредитования Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития."Суммарно малым и средним предприятиям в сфере туризма по всем программам поддержки было выдано 22,5 миллиарда рублей кредитов. Из них 15,4 миллиарда получено бизнесом в рамках Программы стимулирования кредитования (в том числе 6,9 миллиарда по совместной программе ПСК+1764). Для обеспечения кредитов на общую сумму 10 миллиардов рублей было выдано 4,5 миллиардов рублей гарантий", - отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Так, одной из важных мер поддержки, оказавшей влияние на развитие туристической отрасли, стала пилотная кредитная программа Минэкономразвития и Корпорации МСП для инвестпроектов МСБ, по которой предприниматели могли получить от 50 миллионов до 1 миллиарда рублей по ставке до 4% годовых. За четыре месяца действия программы компании сферы туризма получили 74 таких кредита на 6,9 миллиардов рублей, что составляет почти 20% от общего объема выданных по программе кредитов. По данным КМСП, в текущем году лимит по программе будет увеличен до 100 миллиардов рублей, что позволит поддержать большее количество туристических объектов.На совещании по развитию внутреннего туризма под председательством президента Владимира Путина во вторник министр экономического развития Максим Решетников предложил обновить программу льготного кредитования национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и сделать ее более эффективной. Так, министерство планирует сконцентрировать ресурсы на создании отелей наиболее востребованного сегмента 3 и 4 звезды, снизить предельную стоимость номера, отдавать приоритет объектам, расположенным в ОЭЗ туристско-рекреационного типа."Все это позволит снизить среднюю стоимость номера и обеспечить строительство 20 тысяч номеров. На это потребуется в 1,5 раза меньше бюджетных средств, льготный портфель составит до 200 миллиардов рублей", - приводит слова министра пресс-служба Минэкономразвития. В настоящее время, по словам Решетникова, в структуре номерного фонда 60% - это малые и средние предприятия.

https://ria.ru/20230113/status-1844553204.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика