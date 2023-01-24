Рейтинг@Mail.ru
МСБ в сфере туризма привлек 22,5 млрд рублей по льготным программам КМСП - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/turizm-1847180370.html
МСБ в сфере туризма привлек 22,5 млрд рублей по льготным программам КМСП
МСБ в сфере туризма привлек 22,5 млрд рублей по льготным программам КМСП - РИА Новости, 24.01.2023
МСБ в сфере туризма привлек 22,5 млрд рублей по льготным программам КМСП
Малые и средние предприятия сферы туризма в 2022 году привлекли 22,5 миллиарда рублей в рамках льготных программ кредитования Корпорации МСП, сообщает... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:08
2023-01-24T21:01
корпорация мсп
александр исаевич
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:539:2048:1691_1920x0_80_0_0_2fb7b81486de31edaa637f338ab07caa.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Малые и средние предприятия сферы туризма в 2022 году привлекли 22,5 миллиарда рублей в рамках льготных программ кредитования Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития."Суммарно малым и средним предприятиям в сфере туризма по всем программам поддержки было выдано 22,5 миллиарда рублей кредитов. Из них 15,4 миллиарда получено бизнесом в рамках Программы стимулирования кредитования (в том числе 6,9 миллиарда по совместной программе ПСК+1764). Для обеспечения кредитов на общую сумму 10 миллиардов рублей было выдано 4,5 миллиардов рублей гарантий", - отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Так, одной из важных мер поддержки, оказавшей влияние на развитие туристической отрасли, стала пилотная кредитная программа Минэкономразвития и Корпорации МСП для инвестпроектов МСБ, по которой предприниматели могли получить от 50 миллионов до 1 миллиарда рублей по ставке до 4% годовых. За четыре месяца действия программы компании сферы туризма получили 74 таких кредита на 6,9 миллиардов рублей, что составляет почти 20% от общего объема выданных по программе кредитов. По данным КМСП, в текущем году лимит по программе будет увеличен до 100 миллиардов рублей, что позволит поддержать большее количество туристических объектов.На совещании по развитию внутреннего туризма под председательством президента Владимира Путина во вторник министр экономического развития Максим Решетников предложил обновить программу льготного кредитования национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и сделать ее более эффективной. Так, министерство планирует сконцентрировать ресурсы на создании отелей наиболее востребованного сегмента 3 и 4 звезды, снизить предельную стоимость номера, отдавать приоритет объектам, расположенным в ОЭЗ туристско-рекреационного типа."Все это позволит снизить среднюю стоимость номера и обеспечить строительство 20 тысяч номеров. На это потребуется в 1,5 раза меньше бюджетных средств, льготный портфель составит до 200 миллиардов рублей", - приводит слова министра пресс-служба Минэкономразвития. В настоящее время, по словам Решетникова, в структуре номерного фонда 60% - это малые и средние предприятия.
https://ria.ru/20230113/status-1844553204.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:396:2048:1932_1920x0_80_0_0_7b7d3196636e2a91ab5ac2389263fea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, александр исаевич, экономика
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Экономика
19:08 24.01.2023 (обновлено: 21:01 24.01.2023)
 

МСБ в сфере туризма привлек 22,5 млрд рублей по льготным программам КМСП

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Малые и средние предприятия сферы туризма в 2022 году привлекли 22,5 миллиарда рублей в рамках льготных программ кредитования Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития.
"Суммарно малым и средним предприятиям в сфере туризма по всем программам поддержки было выдано 22,5 миллиарда рублей кредитов. Из них 15,4 миллиарда получено бизнесом в рамках Программы стимулирования кредитования (в том числе 6,9 миллиарда по совместной программе ПСК+1764). Для обеспечения кредитов на общую сумму 10 миллиардов рублей было выдано 4,5 миллиардов рублей гарантий", - отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Так, одной из важных мер поддержки, оказавшей влияние на развитие туристической отрасли, стала пилотная кредитная программа Минэкономразвития и Корпорации МСП для инвестпроектов МСБ, по которой предприниматели могли получить от 50 миллионов до 1 миллиарда рублей по ставке до 4% годовых. За четыре месяца действия программы компании сферы туризма получили 74 таких кредита на 6,9 миллиардов рублей, что составляет почти 20% от общего объема выданных по программе кредитов. По данным КМСП, в текущем году лимит по программе будет увеличен до 100 миллиардов рублей, что позволит поддержать большее количество туристических объектов.
На совещании по развитию внутреннего туризма под председательством президента Владимира Путина во вторник министр экономического развития Максим Решетников предложил обновить программу льготного кредитования национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и сделать ее более эффективной. Так, министерство планирует сконцентрировать ресурсы на создании отелей наиболее востребованного сегмента 3 и 4 звезды, снизить предельную стоимость номера, отдавать приоритет объектам, расположенным в ОЭЗ туристско-рекреационного типа.
"Все это позволит снизить среднюю стоимость номера и обеспечить строительство 20 тысяч номеров. На это потребуется в 1,5 раза меньше бюджетных средств, льготный портфель составит до 200 миллиардов рублей", - приводит слова министра пресс-служба Минэкономразвития. В настоящее время, по словам Решетникова, в структуре номерного фонда 60% - это малые и средние предприятия.
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 10:17
Исаевич: статус PSE позволит Корпорации МСП вдвое нарастить кредитование
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала