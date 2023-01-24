https://ria.ru/20230124/trevoga-1847106802.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.01.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:40
2023-01-24T15:40
2023-01-24T15:55
специальная военная операция на украине
киев
киевская область
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украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным, тревога была объявлена в 14.36 (15.36 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230124/trevoga-1847036722.html
киев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Киевская область, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
15:40 24.01.2023 (обновлено: 15:55 24.01.2023)
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве