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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/trevoga-1847106802.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.01.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:40
2023-01-24T15:55
специальная военная операция на украине
киев
киевская область
в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным, тревога была объявлена в 14.36 (15.36 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230124/trevoga-1847036722.html
киев
киевская область
украина
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киев, киевская область, в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Киевская область, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
15:40 24.01.2023 (обновлено: 15:55 24.01.2023)
 
В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным, тревога была объявлена в 14.36 (15.36 мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 12:38Специальная военная операция на Украине
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевКиевская областьВ миреУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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