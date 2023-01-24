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Военные Союзного государства приступили к снятию техники с хранения - РИА Новости, 24.01.2023
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Военные Союзного государства приступили к снятию техники с хранения
Военные Союзного государства приступили к снятию техники с хранения - РИА Новости, 24.01.2023
Военные Союзного государства приступили к снятию техники с хранения
Военнослужащие совместной группировки войск России и Белоруссии начали расконсервацию военной техники, сообщило белорусское Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:00
2023-01-24T21:03
россия
белоруссия
сергей шойгу
олег салюков
безопасность
союзное государство
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МИНСК, 24 янв — РИА Новости. Военнослужащие совместной группировки войск России и Белоруссии начали расконсервацию военной техники, сообщило белорусское Минобороны в Telegram-канале."В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания Региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", — говорится в публикации.О создании региональной группировки войск в Белоруссии для защиты Союзного государства в октябре сообщил президент республики Александр Лукашенко. Он пояснил, что это делается из-за обострения ситуации на западных границах.Общая численность российских военнослужащих в Белоруссии не превысит девяти тысяч человек. Ожидается прибытие примерно 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.С 22 октября военные двух стран проводят боевое слаживание соединений на белорусской территории, сообщал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Ведомственная комиссия во главе с главкомом Сухопутными войсками Олегом Салюковым 13 января проинспектировала в Белоруссии российские подразделения. По итогам проверки группировку признали готовой выполнять задачи в интересах безопасности Союзного государства.
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россия, белоруссия, сергей шойгу, олег салюков, безопасность, союзное государство
Россия, Белоруссия, Сергей Шойгу, Олег Салюков, Безопасность, Союзное государство
15:00 24.01.2023 (обновлено: 21:03 24.01.2023)
 
Военные Союзного государства приступили к снятию техники с хранения

Минобороны Белоруссии: военные Союзного государства приступили к снятию техники с хранения

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьВоенная техника армии Белоруссии
Военная техника армии Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Военная техника армии Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 24 янв — РИА Новости. Военнослужащие совместной группировки войск России и Белоруссии начали расконсервацию военной техники, сообщило белорусское Минобороны в Telegram-канале.
"В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания Региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", — говорится в публикации.
О создании региональной группировки войск в Белоруссии для защиты Союзного государства в октябре сообщил президент республики Александр Лукашенко. Он пояснил, что это делается из-за обострения ситуации на западных границах.
Общая численность российских военнослужащих в Белоруссии не превысит девяти тысяч человек. Ожидается прибытие примерно 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.
С 22 октября военные двух стран проводят боевое слаживание соединений на белорусской территории, сообщал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Ведомственная комиссия во главе с главкомом Сухопутными войсками Олегом Салюковым 13 января проинспектировала в Белоруссии российские подразделения. По итогам проверки группировку признали готовой выполнять задачи в интересах безопасности Союзного государства.
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