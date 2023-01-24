https://ria.ru/20230124/tekhnika-1847088523.html

Военные Союзного государства приступили к снятию техники с хранения

Военные Союзного государства приступили к снятию техники с хранения - РИА Новости, 24.01.2023

Военные Союзного государства приступили к снятию техники с хранения

Военнослужащие совместной группировки войск России и Белоруссии начали расконсервацию военной техники, сообщило белорусское Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:00

2023-01-24T15:00

2023-01-24T21:03

россия

белоруссия

сергей шойгу

олег салюков

безопасность

союзное государство

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МИНСК, 24 янв — РИА Новости. Военнослужащие совместной группировки войск России и Белоруссии начали расконсервацию военной техники, сообщило белорусское Минобороны в Telegram-канале."В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания Региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", — говорится в публикации.О создании региональной группировки войск в Белоруссии для защиты Союзного государства в октябре сообщил президент республики Александр Лукашенко. Он пояснил, что это делается из-за обострения ситуации на западных границах.Общая численность российских военнослужащих в Белоруссии не превысит девяти тысяч человек. Ожидается прибытие примерно 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.С 22 октября военные двух стран проводят боевое слаживание соединений на белорусской территории, сообщал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Ведомственная комиссия во главе с главкомом Сухопутными войсками Олегом Салюковым 13 января проинспектировала в Белоруссии российские подразделения. По итогам проверки группировку признали готовой выполнять задачи в интересах безопасности Союзного государства.

https://ria.ru/20230123/provokatsii-1846942064.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, сергей шойгу, олег салюков, безопасность, союзное государство