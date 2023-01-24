15:00 24.01.2023 (обновлено: 21:03 24.01.2023)
Военные Союзного государства приступили к снятию техники с хранения
Минобороны Белоруссии: военные Союзного государства приступили к снятию техники с хранения
© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьВоенная техника армии Белоруссии
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Военная техника армии Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 24 янв — РИА Новости. Военнослужащие совместной группировки войск России и Белоруссии начали расконсервацию военной техники, сообщило белорусское Минобороны в Telegram-канале.
"В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания Региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", — говорится в публикации.
О создании региональной группировки войск в Белоруссии для защиты Союзного государства в октябре сообщил президент республики Александр Лукашенко. Он пояснил, что это делается из-за обострения ситуации на западных границах.
Общая численность российских военнослужащих в Белоруссии не превысит девяти тысяч человек. Ожидается прибытие примерно 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.
С 22 октября военные двух стран проводят боевое слаживание соединений на белорусской территории, сообщал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Ведомственная комиссия во главе с главкомом Сухопутными войсками Олегом Салюковым 13 января проинспектировала в Белоруссии российские подразделения. По итогам проверки группировку признали готовой выполнять задачи в интересах безопасности Союзного государства.