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США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams - РИА Новости, 24.01.2023
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США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams
США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams - РИА Новости, 24.01.2023
США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams
США рассматривают возможность отправить на Украину около 30 танков Abrams, сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на представителей властей. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:21
2023-01-24T22:21
в мире
патрик райдер
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США рассматривают возможность отправить на Украину около 30 танков Abrams, сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на представителей властей. Собеседники издания подтвердили появившиеся ранее сообщения, что решение о предоставлении Киеву "значительного количества" данного типа вооружений может быть принято уже на этой неделе. Вместе с тем, во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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в мире, патрик райдер, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша, m1 abrams
В мире, Патрик Райдер, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США, M1 Abrams
22:21 24.01.2023
 
США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams

Politico: США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США
Танки M1A1 Abrams армии США
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США рассматривают возможность отправить на Украину около 30 танков Abrams, сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на представителей властей.
"Один из двух представителей властей США заявил о том, что администрация (Джо) Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams", - говорится в публикации.
Собеседники издания подтвердили появившиеся ранее сообщения, что решение о предоставлении Киеву "значительного количества" данного типа вооружений может быть принято уже на этой неделе. Вместе с тем, во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 20:45Специальная военная операция на Украине
Шольц отправит Киеву танки Leopard, пишут СМИ
 
В миреПатрик РайдерСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАНАТОМинистерство обороны СШАM1 Abrams
 
 
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