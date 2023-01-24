https://ria.ru/20230124/tanki-1847209465.html

США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams

США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams - РИА Новости, 24.01.2023

США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams

США рассматривают возможность отправить на Украину около 30 танков Abrams, сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на представителей властей. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T22:21

2023-01-24T22:21

2023-01-24T22:21

в мире

патрик райдер

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

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сша

нато

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США рассматривают возможность отправить на Украину около 30 танков Abrams, сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на представителей властей. Собеседники издания подтвердили появившиеся ранее сообщения, что решение о предоставлении Киеву "значительного количества" данного типа вооружений может быть принято уже на этой неделе. Вместе с тем, во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/tanki-1847194157.html

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в мире, патрик райдер, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша, m1 abrams