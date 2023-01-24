https://ria.ru/20230124/tanki-1847064365.html
Глава АдГ призвал Шольца запретить Польше передачу танков Украине
Глава АдГ призвал Шольца запретить Польше передачу танков Украине - РИА Новости, 24.01.2023
Глава АдГ призвал Шольца запретить Польше передачу танков Украине
Сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца запретить Польше передачу Украине... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:50
2023-01-24T13:50
2023-01-24T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
тино крупалла
олаф шольц
мариуш блащак
россия
польша
украина
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца запретить Польше передачу Украине танков Leopard 2. "Теперь канцлер Шольц должен, наконец, показать себя сторонником мира и запретить Польше передавать Украине боевые танки. Нельзя допустить, чтобы немецкие танки прошли через Украину", - заявил Крупалла. Его слова приводятся в релизе АдГ. Он добавил, что правительство Германии не должно еще больше втягивать Берлин в события на Украине. Во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша запросила у Германии разрешения на передачу Украине танков Leopard 2. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Тино Крупалла, Олаф Шольц, Мариуш Блащак, Россия, Польша, Украина, НАТО
Глава АдГ призвал Шольца запретить Польше передачу танков Украине
Глава АдГ Крупалла призвал Шольца запретить Польше передачу танков Leopard 2 Украине