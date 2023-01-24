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Немцы призвали Столтенберга замолчать после заявления о России - РИА Новости, 24.01.2023
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Немцы призвали Столтенберга замолчать после заявления о России
Немцы призвали Столтенберга замолчать после заявления о России - РИА Новости, 24.01.2023
Немцы призвали Столтенберга замолчать после заявления о России
Читателей немецкого издания Die Welt возмутило заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя позволить России шантажировать мир ядерной риторикой. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:19
2023-01-24T11:45
россия
украина
сша
владимир путин
йенс столтенберг
нато
в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt возмутило заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя позволить России шантажировать мир ядерной риторикой."Как заставить его замолчать и не провоцировать Россию?" — спросил один из комментаторов."Это США применили против Японии ядерное оружие. А Путин называл его сдерживающим фактором", — поддержал другой. "Украина как минимум с 2014 года, а скорее — раньше, вооружалась на средства НАТО, что признавали и подтверждали Меркель и Олланд ("Минские соглашения-2"). Несмотря на предупреждения западных военных, они продолжали это делать и игнорировали Путина", — отметил третий. "Как суверенное государство, мы ничего не должны делать. Потому что нам никто не объявлял войну. А поскольку Украина не входит в НАТО, мы ни к чему не стремимся. Это конфликт между Россией и Украиной, который нас не касается", — поделился мнением еще один пользователь. "Для меня НАТО и оборонный альянс больше не сочетаются друг с другом. НАТО (во главе с США) расширялось на восток в несколько шагов, пока не оказалось у дверей России через Украину", — заключил читатель. В начале декабря на заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Путин отметил, что угроза ядерной войны в мире нарастает. Однако, по его словам, Москва не собирается размахивать оружием массового поражения как бритвой — это средство защиты. Причем, напомнил глава государства, Россия и не говорила о возможности его применения, в отличие от экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая заявляла, что готова это сделать. С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html
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россия, украина, сша, владимир путин, йенс столтенберг, нато, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
09:19 24.01.2023 (обновлено: 11:45 24.01.2023)
 
Немцы призвали Столтенберга замолчать после заявления о России

Читатели Welt раскритиковали генсека НАТО Столтенберга за слова о ядерной риторике России

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt возмутило заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя позволить России шантажировать мир ядерной риторикой.
"Как заставить его замолчать и не провоцировать Россию?" — спросил один из комментаторов.
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"Это США применили против Японии ядерное оружие. А Путин называл его сдерживающим фактором", — поддержал другой.
"Украина как минимум с 2014 года, а скорее — раньше, вооружалась на средства НАТО, что признавали и подтверждали Меркель и Олланд ("Минские соглашения-2"). Несмотря на предупреждения западных военных, они продолжали это делать и игнорировали Путина", — отметил третий.
"Как суверенное государство, мы ничего не должны делать. Потому что нам никто не объявлял войну. А поскольку Украина не входит в НАТО, мы ни к чему не стремимся. Это конфликт между Россией и Украиной, который нас не касается", — поделился мнением еще один пользователь.
"Для меня НАТО и оборонный альянс больше не сочетаются друг с другом. НАТО (во главе с США) расширялось на восток в несколько шагов, пока не оказалось у дверей России через Украину", — заключил читатель.
В начале декабря на заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Путин отметил, что угроза ядерной войны в мире нарастает. Однако, по его словам, Москва не собирается размахивать оружием массового поражения как бритвой — это средство защиты. Причем, напомнил глава государства, Россия и не говорила о возможности его применения, в отличие от экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая заявляла, что готова это сделать.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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