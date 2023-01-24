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ВС России нанесли удары по десантно-штурмовой бригаде ВСУ у Северска в ДНР
ВС России нанесли удары по десантно-штурмовой бригаде ВСУ у Северска в ДНР - РИА Новости, 24.01.2023
ВС России нанесли удары по десантно-штурмовой бригаде ВСУ у Северска в ДНР
Подразделения Южного военного округа ВС РФ на Донецком направлении нанесли удары по подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригаде украинской армии в районе... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:01
2023-01-24T14:01
2023-01-24T14:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ на Донецком направлении нанесли удары по подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригаде украинской армии в районе Северска в ДНР, уничтожив за сутки на данном направлении до 50-ти военнослужащих противника и 5 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На Донецком направлении продолжены наступательные действия подразделений Южного военного округа. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики. Общие потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.
донецкая народная республика
северск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:01 24.01.2023 (обновлено: 14:10 24.01.2023)
ВС России нанесли удары по десантно-штурмовой бригаде ВСУ у Северска в ДНР
Минобороны России: Киев потерял на Донецком направлении 50 военных, РСЗО "Град" и гаубицу