https://ria.ru/20230124/spetsoperatsiya-1847067054.html

ВС России нанесли удары по десантно-штурмовой бригаде ВСУ у Северска в ДНР

ВС России нанесли удары по десантно-штурмовой бригаде ВСУ у Северска в ДНР - РИА Новости, 24.01.2023

ВС России нанесли удары по десантно-штурмовой бригаде ВСУ у Северска в ДНР

Подразделения Южного военного округа ВС РФ на Донецком направлении нанесли удары по подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригаде украинской армии в районе... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:01

2023-01-24T14:01

2023-01-24T14:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

северск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ на Донецком направлении нанесли удары по подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригаде украинской армии в районе Северска в ДНР, уничтожив за сутки на данном направлении до 50-ти военнослужащих противника и 5 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На Донецком направлении продолжены наступательные действия подразделений Южного военного округа. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики. Общие потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.

донецкая народная республика

северск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность