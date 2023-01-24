https://ria.ru/20230124/spetsoperatsiya-1847066234.html

Российские войска на Запорожском направлении уничтожили 25 военных ВСУ

Российские войска на Запорожском направлении уничтожили 25 военных ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023

Российские войска на Запорожском направлении уничтожили 25 военных ВСУ

Подразделения Восточного военного округа на Запорожском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских военнослужащих и шесть единиц техники в районе... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:58

2023-01-24T13:58

2023-01-24T14:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846726391_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_efd4b5a8ba0a3594fb4dff5c7c98d09f.jpg

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Подразделения Восточного военного округа на Запорожском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских военнослужащих и шесть единиц техники в районе Пречистовки и Новоселки в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."На запорожском направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военного округа за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики, а также самоходная гаубица "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30, и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия