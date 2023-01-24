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Российские войска на Запорожском направлении уничтожили 25 военных ВСУ
Российские войска на Запорожском направлении уничтожили 25 военных ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023
Российские войска на Запорожском направлении уничтожили 25 военных ВСУ
Подразделения Восточного военного округа на Запорожском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских военнослужащих и шесть единиц техники в районе... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:58
2023-01-24T13:58
2023-01-24T14:33
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Подразделения Восточного военного округа на Запорожском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских военнослужащих и шесть единиц техники в районе Пречистовки и Новоселки в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."На запорожском направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военного округа за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики, а также самоходная гаубица "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30, и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
13:58 24.01.2023 (обновлено: 14:33 24.01.2023)
Российские войска на Запорожском направлении уничтожили 25 военных ВСУ
Минобороны: российские войска на Запорожском направлении уничтожили более 25 военных ВСУ