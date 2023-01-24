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На Бали спасли двух россиян, которые залезли на обрыв из-за прилива - РИА Новости, 24.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230124/spasenie-1847122194.html
На Бали спасли двух россиян, которые залезли на обрыв из-за прилива
На Бали спасли двух россиян, которые залезли на обрыв из-за прилива - РИА Новости, 24.01.2023
На Бали спасли двух россиян, которые залезли на обрыв из-за прилива
Двух попавших в ловушку прилива россиян эвакуировали с обрыва скалы на пляже индонезийского острова Бали, спасательная операция продолжалась с ночи... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:12
2023-01-24T16:55
туризм
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индонезия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Двух попавших в ловушку прилива россиян эвакуировали с обрыва скалы на пляже индонезийского острова Бали, спасательная операция продолжалась с ночи понедельника, сообщили местные спасательные службы. "По информации, полученной денпасарским поисково-спасательным управлением, инцидент произошел около 21.00 по местному времени (16.00 мск - ред.). Мы получили информацию спустя два часа от друга потерпевших, который запросил помощь в эвакуации", — заявил глава балийского офиса национальной спасательной службы Индонезии Басарнас Геде Дармада, его слова приводит газета Merdeka. По ее данным, сильный прилив загнал двух россиян на крутой обрыв на пляже Нунггалан в понедельник ночью. Они были успешно эвакуированы группой балийских спасателей во вторник утром. "В общей сложности семь спасателей были отправлены на пляж Нунггалан, чтобы спасти иностранцев. Процесс эвакуации проходил в экстремальных условиях - до россиян можно было добраться только вплавь, а затем через тропу на краю обрыва", - добавил Дармада. В 2007 году приливные волны высотой до пяти метров обрушились на побережья Индонезии и Таиланда, повредив дороги и сотни домов и вызвав панику среди местного населения.
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бали, индонезия, таиланд, в мире, новости - туризм
Туризм, Бали, Индонезия, Таиланд, В мире, Новости - Туризм
16:12 24.01.2023 (обновлено: 16:55 24.01.2023)
 
На Бали спасли двух россиян, которые залезли на обрыв из-за прилива

На Бали спасли двух россиян, которые из-за прилива залезли на обрыв и провели там всю ночь

CC BY-SA 4.0 / Dini Rosyadah Tridya / Wonderfull Nusa Penida (cropped) Нуса Пенида, Бали
Нуса Пенида, Бали - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Dini Rosyadah Tridya / Wonderfull Nusa Penida (cropped)
Нуса Пенида, Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Двух попавших в ловушку прилива россиян эвакуировали с обрыва скалы на пляже индонезийского острова Бали, спасательная операция продолжалась с ночи понедельника, сообщили местные спасательные службы.
"По информации, полученной денпасарским поисково-спасательным управлением, инцидент произошел около 21.00 по местному времени (16.00 мск - ред.). Мы получили информацию спустя два часа от друга потерпевших, который запросил помощь в эвакуации", — заявил глава балийского офиса национальной спасательной службы Индонезии Басарнас Геде Дармада, его слова приводит газета Merdeka.
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По ее данным, сильный прилив загнал двух россиян на крутой обрыв на пляже Нунггалан в понедельник ночью. Они были успешно эвакуированы группой балийских спасателей во вторник утром.
"В общей сложности семь спасателей были отправлены на пляж Нунггалан, чтобы спасти иностранцев. Процесс эвакуации проходил в экстремальных условиях - до россиян можно было добраться только вплавь, а затем через тропу на краю обрыва", - добавил Дармада.
В 2007 году приливные волны высотой до пяти метров обрушились на побережья Индонезии и Таиланда, повредив дороги и сотни домов и вызвав панику среди местного населения.
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