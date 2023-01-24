https://ria.ru/20230124/spasenie-1847122194.html

На Бали спасли двух россиян, которые залезли на обрыв из-за прилива

На Бали спасли двух россиян, которые залезли на обрыв из-за прилива - РИА Новости, 24.01.2023

На Бали спасли двух россиян, которые залезли на обрыв из-за прилива

Двух попавших в ловушку прилива россиян эвакуировали с обрыва скалы на пляже индонезийского острова Бали, спасательная операция продолжалась с ночи... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:12

2023-01-24T16:12

2023-01-24T16:55

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Двух попавших в ловушку прилива россиян эвакуировали с обрыва скалы на пляже индонезийского острова Бали, спасательная операция продолжалась с ночи понедельника, сообщили местные спасательные службы. "По информации, полученной денпасарским поисково-спасательным управлением, инцидент произошел около 21.00 по местному времени (16.00 мск - ред.). Мы получили информацию спустя два часа от друга потерпевших, который запросил помощь в эвакуации", — заявил глава балийского офиса национальной спасательной службы Индонезии Басарнас Геде Дармада, его слова приводит газета Merdeka. По ее данным, сильный прилив загнал двух россиян на крутой обрыв на пляже Нунггалан в понедельник ночью. Они были успешно эвакуированы группой балийских спасателей во вторник утром. "В общей сложности семь спасателей были отправлены на пляж Нунггалан, чтобы спасти иностранцев. Процесс эвакуации проходил в экстремальных условиях - до россиян можно было добраться только вплавь, а затем через тропу на краю обрыва", - добавил Дармада. В 2007 году приливные волны высотой до пяти метров обрушились на побережья Индонезии и Таиланда, повредив дороги и сотни домов и вызвав панику среди местного населения.

https://ria.ru/20230123/koma-1846710376.html

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бали, индонезия, таиланд, в мире, новости - туризм