https://ria.ru/20230124/situatsiya-1847215406.html

Гладков доложил Путину об экономической ситуации в Белгородской области

Гладков доложил Путину об экономической ситуации в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2023

Гладков доложил Путину об экономической ситуации в Белгородской области

Президент России Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсудили социально-экономическое развитие региона, речь шла о ситуации в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T23:32

2023-01-24T23:32

2023-01-24T23:32

белгородская область

вячеслав гладков

владимир путин

белгородская область

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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БЕЛГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсудили социально-экономическое развитие региона, речь шла о ситуации в аграрном секторе, строительстве, поддержке семей, сообщили в пресс-службе правительства региона. По данным местных властей, реализация правительством области комплекса антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития региона даёт возможность прогнозировать в 2023 году валовой региональный продукт в объеме 1343,9 миллиарда рублей. Что касается сферы сельского хозяйства, то на сегодняшний день Белгородская область занимает второе место в ЦФО по урожайности зерновых и зернобобовых, первое место в России по подсолнечнику, второе место в России по сое. "Впервые белгородским производителям удалось намолотить рекордные 4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе 1 миллион тонн кукурузы на зерно. Также удалось собрать сахарной свеклы более 3,1 миллиона тонн, что на 35% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении. В регионе продолжается строительство и капитальный ремонт социальных объектов. Только за 2022 год было построено или капитально отремонтировано 78 образовательных объектов и 89 объектов здравоохранения. Также было введено 840 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом, полностью выполнен план Минстроя РФ по вводу новых многоквартирных домов и ИЖС. С 2019 по 2022 год по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда планировалось переселить 1630 человек. В итоге за три года переселили 2420 человек – это 148,5% от плана. Как отметили в правительстве, около 600 молодых семей в Белгородской области смогли улучшить свои жилищные условия благодаря новой программе. Молодым семьям предоставляются социальные выплаты на улучшение жилищных условий в размере 35% для семей с детьми или 30% для семей, не имеющих детей, от расчетной стоимости жилья. "В 2022 году из областного бюджета по поручению Вячеслава Гладкова впервые были выделены средства на обеспечение жильём нуждающихся семей с детьми-инвалидами. В 2022 году была впервые полностью ликвидирована очередь на жильё для детей-сирот. Теперь молодые люди будут получать новые дома и квартиры сразу по достижении ими совершеннолетия", - отметили в региональном правительстве. Кроме того, в Белгородской области будет продолжена поэтапная модернизация инфраструктурных сооружений водоснабжения. В 2022 году на эти цели было выделено 3,5 миллиарда рублей. В 2023 году — более 2,5 миллиарда рублей. В условиях внешнесанкционного давления правительство Белгородской области ведет работу по созданию импортозамещающих производств. С этой целью сформирован перечень из 15 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций — 75,9 миллиарда рублей. По данным властей, реализация инвестиционных проектов позволит создать более 1,6 тысячи новых рабочих мест. В 2022 году количество субъектов предпринимательства региона остаётся практически на уровне прошлого года — более 58 тысяч. При этом численность занятых в этом секторе экономики за истекший период текущего года в сравнении с 2021 годом увеличилась на 7,6 тысячи человек. "Конечно хочется, чтобы экономика развивалась. Провели конкурс "Новые возможности", который показал высокую эффективность. Приходят люди с идеями, мы их обучаем, как правильно начать своё дело. По итогу первого конкурса — 400 новых предприятий. После второго конкурса прибавилось ещё 400", - приводятся в сообщении слова Гладкова. Он выразил надежду, что такие проекты помогут региону не просто сохранить уровень экономического развития, но и нарастить его. Что касается работы по привлечению медицинских работников в Белгородскую область, то для них в рамках региональной программы приобретено 198 квартир, трудоустроено 110 врачей. Количество мест в региональных медицинских колледжах увеличится на 15%. По словам Гладкова, по подсчетам местных властей, порядка 300 человек уволилось из системы здравоохранения, однако региону удалось стабилизировать ситуацию. "Но мы понимаем, что такая тенденция может сохраняться. У нас большая программа по приобретению жилья для медиков. Работаем и с нашими образовательными учреждениями. Две критически важные сферы — это здравоохранения и социальная защита. Предлагаем рассмотреть возможность доплаты в 30% этим специалистам, работающим в приграничье", - сказал губернатор Белгородской области.

https://ria.ru/20230123/medkolledzhi-1846771443.html

https://ria.ru/20230123/gladkov-1846764722.html

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вячеслав гладков, владимир путин, белгородская область, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)