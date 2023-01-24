15:58 24.01.2023 (обновлено: 15:59 24.01.2023)
В Саратове пьяный пациент угрожал ножом сотрудникам скорой
В Саратове пьяный пациент размахивал ножом, угрожая сотрудникам скорой, а потом сбежал
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 24 янв - РИА Новости. Пьяный пациент в Саратове, к которому на улице вызвали скорую помощь, начал угрожать медикам ножом, а после вызова полиции скрылся, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел в ночь на вторник на улице возле подъезда дома 3 по улице Высокая.
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"Вызов врачебной бригады скорой медицинской помощи... на улице для оказания медицинской помощи пациенту в состоянии алкогольного опьянения, последний начал размахивать ножом, угрожать повреждением автомобиля. Бригада не пострадала, закрывшись в машине. На место вызваны сотрудники полиции. Пациент скрылся", - написал Костин.
В областном главке МВД сообщили журналистам, что по данному факту полиция проводит проверку. "В 23.55 (22.55 по мск) 23 января в полицию поступило сообщение о том, что у одного из подъездов дома по улице Высокая Кировского района неизвестный гражданин своими действиями препятствует работе сотрудников скорой медицинской помощи. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказали в пресс-службе главка.
С начала января в Саратовской области произошло еще четыре случая нападения на сотрудников скорой помощи. Ранее правоохранительные органы начали проверки по фактам двух нападений на сотрудников скорой помощи в Саратове. В одном случае 1 января 69-летний пациент напал с ножом на медбрата при транспортировке в больницу, а во втором - пострадал фельдшер, которого ударил пациент во время оказания помощи.
Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по факту нападения пьяной жены пациента на сотрудницу скорой помощи в городе Балаково 5 января. Также ведется проверка информации о нападении пьяной женщины на фельдшера скорой помощи 19 января. Губернатор Роман Бусаргин поручил региональному Минздраву разработать схему страхования фельдшеров скорой из-за участившихся случаев нападения на них.
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