https://ria.ru/20230124/sapery-1847037440.html

В ДНР с начала года обезвредили более 1,8 тысячи взрывоопасных предметов

В ДНР с начала года обезвредили более 1,8 тысячи взрывоопасных предметов - РИА Новости, 24.01.2023

В ДНР с начала года обезвредили более 1,8 тысячи взрывоопасных предметов

Порядка 1,8 тысячи взрывоопасных предметов различного калибра обезвредили с начала года саперы МЧС Донецкой Народной Республики, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:39

2023-01-24T12:39

2023-01-24T12:39

донецкая народная республика

донецк

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Порядка 1,8 тысячи взрывоопасных предметов различного калибра обезвредили с начала года саперы МЧС Донецкой Народной Республики, сообщает МЧС России. "Только с начала 2023 года саперы 194 раза привлекались к проведению работ по обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов, по результатам чего было обезврежено и уничтожено порядка 1800 единиц ВОП", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что разминирование территории ДНР остается одной из приоритетных задач чрезвычайного ведомства. Артиллерийские удары по жилым кварталам городов и районов продолжаются, жители сталкиваются с боеприпасами различного калибра, которые остаются лежать на придомовых территориях и участках. Одна из таких заявок поступила от жительницы Кировского района Донецка, нашедшей в огороде взрывоопасный предмет. На место ЧП прибыли саперы республиканского спасательного центра МЧС, которые обнаружили артиллерийский снаряд. "Мы решили, что нужно бить тревогу, мы же не разбираемся, что это такое упало в огород, поэтому обратились в полицию и МЧС. Выражаю вам большую благодарность за ваш труд", - приводит ведомство слова жительницы Донецка Татьяны Трофимовны. В конце ноября МЧС сообщало, что всего на освобожденных территориях саперами ведомства обнаружено и обезврежено около 114,5 тысяч взрывоопасных предметов, уничтожено более 158 тысяч.

https://ria.ru/20230104/sapery-1843024074.html

https://ria.ru/20221114/sapery-1831405231.html

донецкая народная республика

донецк

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, донецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность