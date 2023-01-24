В ДНР с начала года обезвредили более 1,8 тысячи взрывоопасных предметов
Саперы МЧС обезвредили в ДНР с начала года 1,8 тысячи взрывоопасных предметов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Порядка 1,8 тысячи взрывоопасных предметов различного калибра обезвредили с начала года саперы МЧС Донецкой Народной Республики, сообщает МЧС России.
"Только с начала 2023 года саперы 194 раза привлекались к проведению работ по обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов, по результатам чего было обезврежено и уничтожено порядка 1800 единиц ВОП", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что разминирование территории ДНР остается одной из приоритетных задач чрезвычайного ведомства. Артиллерийские удары по жилым кварталам городов и районов продолжаются, жители сталкиваются с боеприпасами различного калибра, которые остаются лежать на придомовых территориях и участках.
Одна из таких заявок поступила от жительницы Кировского района Донецка, нашедшей в огороде взрывоопасный предмет. На место ЧП прибыли саперы республиканского спасательного центра МЧС, которые обнаружили артиллерийский снаряд.
"Мы решили, что нужно бить тревогу, мы же не разбираемся, что это такое упало в огород, поэтому обратились в полицию и МЧС. Выражаю вам большую благодарность за ваш труд", - приводит ведомство слова жительницы Донецка Татьяны Трофимовны.
В конце ноября МЧС сообщало, что всего на освобожденных территориях саперами ведомства обнаружено и обезврежено около 114,5 тысяч взрывоопасных предметов, уничтожено более 158 тысяч.