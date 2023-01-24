Рейтинг@Mail.ru
Чехия призвала ЕС усилить санкции против технологического сектора России - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/sanktsii-1847142716.html
Чехия призвала ЕС усилить санкции против технологического сектора России
Чехия призвала ЕС усилить санкции против технологического сектора России - РИА Новости, 24.01.2023
Чехия призвала ЕС усилить санкции против технологического сектора России
ЕС должен ввести дополнительные санкции против технологического сектора РФ для ограничения возможности Москвы производить оружие и ракеты, заявил глава МИД... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:05
2023-01-24T17:05
в мире
ян липавский
мариуш блащак
евросоюз
россия
чехия
германия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93742/78/937427869_0:212:4056:2494_1920x0_80_0_0_1d55a23936094282fb820d8d2b5e08b5.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ЕС должен ввести дополнительные санкции против технологического сектора РФ для ограничения возможности Москвы производить оружие и ракеты, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский. "Мы должны искать новые и креативные пути, как сделать наши санкции сильнее... как уменьшить способность (России) производить оружие, ракеты, используемые для обстрела критической инфраструктуры Украины", - сказал Липавский в интервью агентству Рейтер. Глава МИД Чехии отметил, что ЕС должен ужесточить санкции, чтобы пресечь действия тех, кто в настоящее время обходит их, а также нацелиться на "российские пропагандистские агентства". Кроме того, глава МИД Чехии надеется, что Германия, по крайней мере, разрешит другим странам экспортировать танки Leopard Украине. Во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша запросила у Германии разрешения на передачу Leopard 2. По данным агентства Рейтер, Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине до 14 танков Leopard. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Финские СМИ сообщали, что кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230123/pomosch-1846775059.html
https://ria.ru/20230124/vagner-1847023814.html
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
россия
чехия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93742/78/937427869_225:0:3832:2705_1920x0_80_0_0_7eb45184a3b09afcdf7bd6e89f8eb76d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ян липавский, мариуш блащак, евросоюз, россия, чехия, германия, украина, санкции в отношении россии, технологии
В мире, Ян Липавский, Мариуш Блащак, Евросоюз, Россия, Чехия, Германия, Украина, Санкции в отношении России, Технологии
17:05 24.01.2023
 
Чехия призвала ЕС усилить санкции против технологического сектора России

Глава МИД Чехии Липавский: ЕС надо усилить санкции против технологического сектора России

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ЕС должен ввести дополнительные санкции против технологического сектора РФ для ограничения возможности Москвы производить оружие и ракеты, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.
"Мы должны искать новые и креативные пути, как сделать наши санкции сильнее... как уменьшить способность (России) производить оружие, ракеты, используемые для обстрела критической инфраструктуры Украины", - сказал Липавский в интервью агентству Рейтер.
Кандидат в президенты и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш общается с прессой - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 13:48
Кандидат в президенты Чехии заявил, что не послал бы войска на помощь НАТО
Глава МИД Чехии отметил, что ЕС должен ужесточить санкции, чтобы пресечь действия тех, кто в настоящее время обходит их, а также нацелиться на "российские пропагандистские агентства".
"Чтобы положить конец конфликту, нам нужно вооружить Украину. Чтобы Украина могла защитить себя", - сказал Липавский агентству.
Кроме того, глава МИД Чехии надеется, что Германия, по крайней мере, разрешит другим странам экспортировать танки Leopard Украине.
Боец группы Вагнер в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 11:58Специальная военная операция на Украине
Украинская разведка назвала группу "Вагнер" уникальной угрозой
Во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша запросила у Германии разрешения на передачу Leopard 2. По данным агентства Рейтер, Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине до 14 танков Leopard. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Финские СМИ сообщали, что кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 08:00
Европейские армии готовят к вторжению в Россию
 
В миреЯн ЛипавскийМариуш БлащакЕвросоюзРоссияЧехияГерманияУкраинаСанкции в отношении РоссииТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала