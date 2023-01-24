Чехия призвала ЕС усилить санкции против технологического сектора России
Глава МИД Чехии Липавский: ЕС надо усилить санкции против технологического сектора России
Флаг Чехии. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ЕС должен ввести дополнительные санкции против технологического сектора РФ для ограничения возможности Москвы производить оружие и ракеты, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.
"Мы должны искать новые и креативные пути, как сделать наши санкции сильнее... как уменьшить способность (России) производить оружие, ракеты, используемые для обстрела критической инфраструктуры Украины", - сказал Липавский в интервью агентству Рейтер.
Глава МИД Чехии отметил, что ЕС должен ужесточить санкции, чтобы пресечь действия тех, кто в настоящее время обходит их, а также нацелиться на "российские пропагандистские агентства".
"Чтобы положить конец конфликту, нам нужно вооружить Украину. Чтобы Украина могла защитить себя", - сказал Липавский агентству.
Кроме того, глава МИД Чехии надеется, что Германия, по крайней мере, разрешит другим странам экспортировать танки Leopard Украине.
Во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша запросила у Германии разрешения на передачу Leopard 2. По данным агентства Рейтер, Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине до 14 танков Leopard. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Финские СМИ сообщали, что кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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