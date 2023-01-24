18:53 24.01.2023 (обновлено: 19:08 24.01.2023)
Находящийся в клинике Саакашвили заразился коронавирусом
Бывший президент Грузии Саакашвили заразился коронавирусом
© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили во время беседы с журналистами
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 24 янв - РИА Новости. У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в клинике, подтвердился коронавирус, заявил во вторник его адвокат Шалва Хачапуридзе.
"У Саакашвили подтвердился коронавирус! Как? Мы все заходим к нему замотанные! Он и сегодня потерял сознание!", - написал адвокат в соцсети.
Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривается дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.