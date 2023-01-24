https://ria.ru/20230124/saakashvili-1847176676.html

Находящийся в клинике Саакашвили заразился коронавирусом

Находящийся в клинике Саакашвили заразился коронавирусом - РИА Новости, 24.01.2023

Находящийся в клинике Саакашвили заразился коронавирусом

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в клинике, подтвердился коронавирус, заявил во вторник его адвокат Шалва Хачапуридзе. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:53

2023-01-24T18:53

2023-01-24T19:08

в мире

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 24 янв - РИА Новости. У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в клинике, подтвердился коронавирус, заявил во вторник его адвокат Шалва Хачапуридзе. Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривается дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230124/gruziya-1847166161.html

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в мире, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузия, коронавирус covid-19