Рейтинг@Mail.ru
Находящийся в клинике Саакашвили заразился коронавирусом - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/saakashvili-1847176676.html
Находящийся в клинике Саакашвили заразился коронавирусом
Находящийся в клинике Саакашвили заразился коронавирусом - РИА Новости, 24.01.2023
Находящийся в клинике Саакашвили заразился коронавирусом
У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в клинике, подтвердился коронавирус, заявил во вторник его адвокат Шалва Хачапуридзе. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:53
2023-01-24T19:08
в мире
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/86/1555798625_0:115:2613:1585_1920x0_80_0_0_79d8ce9e7d8861544b39e80dbcf42628.jpg
ТБИЛИСИ, 24 янв - РИА Новости. У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в клинике, подтвердился коронавирус, заявил во вторник его адвокат Шалва Хачапуридзе. Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривается дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230124/gruziya-1847166161.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/86/1555798625_0:0:2613:1961_1920x0_80_0_0_852e4f33168cf1c49381fce67d514d5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузия, коронавирус covid-19
В мире, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, Грузия, Коронавирус COVID-19
18:53 24.01.2023 (обновлено: 19:08 24.01.2023)
 
Находящийся в клинике Саакашвили заразился коронавирусом

Бывший президент Грузии Саакашвили заразился коронавирусом

© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили во время беседы с журналистами
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 24 янв - РИА Новости. У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в клинике, подтвердился коронавирус, заявил во вторник его адвокат Шалва Хачапуридзе.
"У Саакашвили подтвердился коронавирус! Как? Мы все заходим к нему замотанные! Он и сегодня потерял сознание!", - написал адвокат в соцсети.
Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривается дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Автомобили на одной из улиц в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 18:12Специальная военная операция на Украине
Украинское посольство не исключило эвакуацию граждан из Грузии
 
В миреМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиГрузияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала