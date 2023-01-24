https://ria.ru/20230124/rosgvardiya-1846972605.html

Войска Росгвардии уничтожили 13 тонн взрывчатки с начала спецоперации

Войска Росгвардии уничтожили 13 тонн взрывчатки с начала спецоперации - РИА Новости, 24.01.2023

Войска Росгвардии уничтожили 13 тонн взрывчатки с начала спецоперации

Инженерные подразделения войск Росгвардии уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов в зоне спецоперации,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T08:12

2023-01-24T08:12

2023-01-24T08:12

специальная военная операция на украине

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Инженерные подразделения войск Росгвардии уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе ведомства. "С начала специальной военной операции инженерные подразделения войск национальной гвардии РФ сохранили жизни тысяч мирных жителей в зоне специальной военной операции, уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов", - рассказали в Росгвардии. В пресс-службе ведомства отметили, что ежедневно на боевую службу в зоне спецоперации выходят 70 групп разминирования. Они обследуют социально значимые объекты, проверяют пункты выдачи гуманитарной помощи, школы, детсады, больницы, уничтожают схроны с противотанковыми и противопехотными минами, минометными и артиллерийскими снарядами. Саперы Росгвардии очистили от неразорвавшихся снарядов сотни частных домовладений и участков, а также около 17 тысяч километров дорог. "Благодаря высокому профессионализму военных инженеров, их самоотверженным и умелым действиям, сохранены жизни тысяч мирных жителей и росгвардейцев", - подчеркнули в ведомстве. Специалисты также проводят инженерную разведку и разминируют территории вдоль ЛЭП, что помогает безопасно восстанавливать электроснабжение в населённых пунктах. Инженерное подразделение Росгардии возводит фортификационные сооружения районов размещения войск, которое затрудняет продвижение бронетехники, личного состава противника и позволяет эффективно наносить ему огневое поражение, оставаясь в безопасности.

https://ria.ru/20230123/terakty-1846761882.html

https://ria.ru/20230112/mina-1844484307.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)