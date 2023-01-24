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Войска Росгвардии уничтожили 13 тонн взрывчатки с начала спецоперации - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/rosgvardiya-1846972605.html
Войска Росгвардии уничтожили 13 тонн взрывчатки с начала спецоперации
Войска Росгвардии уничтожили 13 тонн взрывчатки с начала спецоперации - РИА Новости, 24.01.2023
Войска Росгвардии уничтожили 13 тонн взрывчатки с начала спецоперации
Инженерные подразделения войск Росгвардии уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов в зоне спецоперации,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T08:12
2023-01-24T08:12
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Инженерные подразделения войск Росгвардии уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе ведомства. "С начала специальной военной операции инженерные подразделения войск национальной гвардии РФ сохранили жизни тысяч мирных жителей в зоне специальной военной операции, уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов", - рассказали в Росгвардии. В пресс-службе ведомства отметили, что ежедневно на боевую службу в зоне спецоперации выходят 70 групп разминирования. Они обследуют социально значимые объекты, проверяют пункты выдачи гуманитарной помощи, школы, детсады, больницы, уничтожают схроны с противотанковыми и противопехотными минами, минометными и артиллерийскими снарядами. Саперы Росгвардии очистили от неразорвавшихся снарядов сотни частных домовладений и участков, а также около 17 тысяч километров дорог. "Благодаря высокому профессионализму военных инженеров, их самоотверженным и умелым действиям, сохранены жизни тысяч мирных жителей и росгвардейцев", - подчеркнули в ведомстве. Специалисты также проводят инженерную разведку и разминируют территории вдоль ЛЭП, что помогает безопасно восстанавливать электроснабжение в населённых пунктах. Инженерное подразделение Росгардии возводит фортификационные сооружения районов размещения войск, которое затрудняет продвижение бронетехники, личного состава противника и позволяет эффективно наносить ему огневое поражение, оставаясь в безопасности.
https://ria.ru/20230123/terakty-1846761882.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
08:12 24.01.2023
 
Войска Росгвардии уничтожили 13 тонн взрывчатки с начала спецоперации

Инженерные войска Росгвардии уничтожили более 13 тонн взрывчатки с начала спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Инженерные подразделения войск Росгвардии уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе ведомства.
"С начала специальной военной операции инженерные подразделения войск национальной гвардии РФ сохранили жизни тысяч мирных жителей в зоне специальной военной операции, уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов", - рассказали в Росгвардии.
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В пресс-службе ведомства отметили, что ежедневно на боевую службу в зоне спецоперации выходят 70 групп разминирования. Они обследуют социально значимые объекты, проверяют пункты выдачи гуманитарной помощи, школы, детсады, больницы, уничтожают схроны с противотанковыми и противопехотными минами, минометными и артиллерийскими снарядами.
Саперы Росгвардии очистили от неразорвавшихся снарядов сотни частных домовладений и участков, а также около 17 тысяч километров дорог.
"Благодаря высокому профессионализму военных инженеров, их самоотверженным и умелым действиям, сохранены жизни тысяч мирных жителей и росгвардейцев", - подчеркнули в ведомстве.
Специалисты также проводят инженерную разведку и разминируют территории вдоль ЛЭП, что помогает безопасно восстанавливать электроснабжение в населённых пунктах.
Инженерное подразделение Росгардии возводит фортификационные сооружения районов размещения войск, которое затрудняет продвижение бронетехники, личного состава противника и позволяет эффективно наносить ему огневое поражение, оставаясь в безопасности.
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