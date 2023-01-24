https://ria.ru/20230124/rabotodateli-1846969336.html

Работодатели стали активнее брать на работу людей старшего возраста

Работодатели стали активнее брать на работу людей старшего возраста - РИА Новости, 24.01.2023

Работодатели стали активнее брать на работу людей старшего возраста

Работодатели в 2022 году стали обращать больше внимания на людей старшего возраста, чаще всего их нанимают на массовые и рабочие специальности: водители,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T07:29

2023-01-24T07:29

2023-01-24T07:29

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Работодатели в 2022 году стали обращать больше внимания на людей старшего возраста, чаще всего их нанимают на массовые и рабочие специальности: водители, сборщики, охранники, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора сервиса Работа.ру Александр Ветерков. "В 2022 году работодатели стали чаще рассматривать и нанимать соискателей старших возрастов (45+). Главными преимуществами этой возрастной группы оказались ответственное отношение к работе (60%), большой опыт (59%) и высокий уровень квалификации (56%)", — отметил он. Работодатели ценят заинтересованность кандидатов от 55 лет в долгосрочной занятости и реалистичные ожидания по зарплате, а также их наставничество для молодых коллег. Наиболее популярными профессиями, которые ждут возрастных соискателей, являются массовые и рабочие специальности, рассказал Ветерков. Это водители, сборщики, охранники, монтажники, токари и другие. На некоторых из таких вакансий предлагают высокие зарплаты, например, водителям категорий B и C в Подольске и Томске готовы платить до 150 тысяч рублей, а механику-сборщику в Домодедово — от 100 тысяч рублей. По словам Ветеркова, в соискателях пенсионного возраста зачастую заинтересованы компании из строительной сферы, готовые предложить довольно высокие зарплаты и руководящие должности. В частности, место начальника строительного участка в Москве с зарплатой в пределах 150 тысяч рублей, столько же может получать главный инженер в Благовещенске. Часто рассмотреть возрастных сотрудников готовы компании из медицинской сферы, отметил эксперт. Среди таких вакансий есть стоматологи-ортопеды, неврологи, врач паллиативной помощи, а также медсестра и сиделка.

https://ria.ru/20230124/pensiya-1846968596.html

https://ria.ru/20230118/it-1845770463.html

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общество, москва, подольск, томск, работа.ру, домодедово (аэропорт), россия