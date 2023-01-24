Работодатели стали активнее брать на работу людей старшего возраста
"Работа.ру": работодатели стали активнее брать на работу людей старшего возраста
Посетители на Ярмарке вакансий в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Работодатели в 2022 году стали обращать больше внимания на людей старшего возраста, чаще всего их нанимают на массовые и рабочие специальности: водители, сборщики, охранники, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора сервиса Работа.ру Александр Ветерков.
"В 2022 году работодатели стали чаще рассматривать и нанимать соискателей старших возрастов (45+). Главными преимуществами этой возрастной группы оказались ответственное отношение к работе (60%), большой опыт (59%) и высокий уровень квалификации (56%)", — отметил он.
Работодатели ценят заинтересованность кандидатов от 55 лет в долгосрочной занятости и реалистичные ожидания по зарплате, а также их наставничество для молодых коллег.
Наиболее популярными профессиями, которые ждут возрастных соискателей, являются массовые и рабочие специальности, рассказал Ветерков. Это водители, сборщики, охранники, монтажники, токари и другие. На некоторых из таких вакансий предлагают высокие зарплаты, например, водителям категорий B и C в Подольске и Томске готовы платить до 150 тысяч рублей, а механику-сборщику в Домодедово — от 100 тысяч рублей.
По словам Ветеркова, в соискателях пенсионного возраста зачастую заинтересованы компании из строительной сферы, готовые предложить довольно высокие зарплаты и руководящие должности. В частности, место начальника строительного участка в Москве с зарплатой в пределах 150 тысяч рублей, столько же может получать главный инженер в Благовещенске.
Часто рассмотреть возрастных сотрудников готовы компании из медицинской сферы, отметил эксперт. Среди таких вакансий есть стоматологи-ортопеды, неврологи, врач паллиативной помощи, а также медсестра и сиделка.