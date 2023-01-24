"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в китайский Гуанчжоу
"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы в китайский Гуанчжоу до трех в неделю
© Фото : ChinatravelsavvyМеждународный аэропорт Гуанчжоу Байюнь
© Фото : Chinatravelsavvy
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. "Аэрофлот" с 15 февраля планирует увеличить до трех раз в неделю частоту полетов в китайский мегаполис Гуанчжоу, сообщает перевозчик на сайте.
Компания уточняет, что регулярные рейсы в крупнейший торгово-промышленный пункт Южного Китая будут выполняться из терминала С московского аэропорта Шереметьево на широкофюзеляжных самолётах Boeing 777. Из столицы самолет полетит в понедельник, среду и воскресенье, а обратно — в понедельник, вторник и четверг.
Власти КНР в декабре прошлого года начали ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.
С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу власти отменили карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Кроме того, зараженные COVID-19 могут лечиться дома, а локдауны на предприятиях и в жилых комплексах больше не вводятся.