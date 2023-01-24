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"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в китайский Гуанчжоу - РИА Новости, 24.01.2023
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Туризм
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"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в китайский Гуанчжоу
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в китайский Гуанчжоу - РИА Новости, 24.01.2023
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в китайский Гуанчжоу
"Аэрофлот" с 15 февраля планирует увеличить до трех раз в неделю частоту полетов в китайский мегаполис Гуанчжоу, сообщает перевозчик на сайте. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:26
2023-01-24T11:26
туризм
туризм
новости - туризм
аэрофлот
гуанчжоу
китай
москва
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. "Аэрофлот" с 15 февраля планирует увеличить до трех раз в неделю частоту полетов в китайский мегаполис Гуанчжоу, сообщает перевозчик на сайте.Компания уточняет, что регулярные рейсы в крупнейший торгово-промышленный пункт Южного Китая будут выполняться из терминала С московского аэропорта Шереметьево на широкофюзеляжных самолётах Boeing 777. Из столицы самолет полетит в понедельник, среду и воскресенье, а обратно — в понедельник, вторник и четверг.Власти КНР в декабре прошлого года начали ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу власти отменили карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Кроме того, зараженные COVID-19 могут лечиться дома, а локдауны на предприятиях и в жилых комплексах больше не вводятся.
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туризм, новости - туризм, аэрофлот, гуанчжоу, китай, москва
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Аэрофлот, Гуанчжоу, Китай, Москва
11:26 24.01.2023
 
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в китайский Гуанчжоу

"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы в китайский Гуанчжоу до трех в неделю

© Фото : ChinatravelsavvyМеждународный аэропорт Гуанчжоу Байюнь
Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Chinatravelsavvy
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. "Аэрофлот" с 15 февраля планирует увеличить до трех раз в неделю частоту полетов в китайский мегаполис Гуанчжоу, сообщает перевозчик на сайте.
Компания уточняет, что регулярные рейсы в крупнейший торгово-промышленный пункт Южного Китая будут выполняться из терминала С московского аэропорта Шереметьево на широкофюзеляжных самолётах Boeing 777. Из столицы самолет полетит в понедельник, среду и воскресенье, а обратно — в понедельник, вторник и четверг.
Власти КНР в декабре прошлого года начали ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.
С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу власти отменили карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Кроме того, зараженные COVID-19 могут лечиться дома, а локдауны на предприятиях и в жилых комплексах больше не вводятся.
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