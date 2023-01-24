https://ria.ru/20230124/puteshestviya-1846994397.html

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в китайский Гуанчжоу

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в китайский Гуанчжоу - РИА Новости, 24.01.2023

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в китайский Гуанчжоу

"Аэрофлот" с 15 февраля планирует увеличить до трех раз в неделю частоту полетов в китайский мегаполис Гуанчжоу, сообщает перевозчик на сайте. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:26

2023-01-24T11:26

2023-01-24T11:26

туризм

туризм

новости - туризм

аэрофлот

гуанчжоу

китай

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95156/14/951561453_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_b88d803b68b973aea0cffea2ffd9f6c7.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. "Аэрофлот" с 15 февраля планирует увеличить до трех раз в неделю частоту полетов в китайский мегаполис Гуанчжоу, сообщает перевозчик на сайте.Компания уточняет, что регулярные рейсы в крупнейший торгово-промышленный пункт Южного Китая будут выполняться из терминала С московского аэропорта Шереметьево на широкофюзеляжных самолётах Boeing 777. Из столицы самолет полетит в понедельник, среду и воскресенье, а обратно — в понедельник, вторник и четверг.Власти КНР в декабре прошлого года начали ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу власти отменили карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Кроме того, зараженные COVID-19 могут лечиться дома, а локдауны на предприятиях и в жилых комплексах больше не вводятся.

https://ria.ru/20230123/kitayskiy-1846840954.html

гуанчжоу

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, аэрофлот, гуанчжоу, китай, москва