https://ria.ru/20230124/prigovor-1847160834.html

На Кубани экс-полицейские получили сроки за махинации с алкоголем

На Кубани экс-полицейские получили сроки за махинации с алкоголем - РИА Новости, 24.01.2023

На Кубани экс-полицейские получили сроки за махинации с алкоголем

Бывшие сотрудники полиции получили условные сроки за фальсификацию доказательств по уголовному делу, связанному с незаконной перевозкой алкоголя, изменив объем... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:55

2023-01-24T17:55

2023-01-24T17:55

происшествия

россия

краснодарский край

темрюкский район

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КРАСНОДАР, 24 янв - РИА Новости. Бывшие сотрудники полиции получили условные сроки за фальсификацию доказательств по уголовному делу, связанному с незаконной перевозкой алкоголя, изменив объем изъятой спиртосодержащей жидкости в протоколе, сообщили в объединенной пресс-службе Краснодарского края. "Рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Артура Баилова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 303 УК РФ и Александра Алаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 303 УК РФ (Организация совершения и фальсификация доказательств по уголовному делу)…Подсудимые признаны виновными. Баилову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно, Алаеву - 2 года условно", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Баилов служил заместителем начальника отдела дознания, а Алаев являлся дознавателем в этом же отделе ОМВД РФ по Темрюкскому району. В августе 2017 года Алаеву было поручено проверить автомобиль, перевозящий более 30 тонн спиртосодержащей жидкости без сопроводительных документов. Он поместил эту машину на спецстоянку. В октябре того же года при осмотре в кузове автомобиля вместо 30 тысяч литров находилось около 19 тысяч литров алкоголя. Чтобы исправить это несоответствие, Баилов решил сфальсифицировать доказательства, поручив подчиненному Алаеву внести ложные сведения в протокол, исправив в его тексте количество литров алкоголя, добавляют в ведомстве. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, не установлено, куда исчез остальной алкоголь, отношение подсудимых к его пропаже не доказано. На суде фигуранты вину не признали. Обоим запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230124/zaderzhanie-1846977718.html

https://ria.ru/20230120/gripp-1846135721.html

россия

краснодарский край

темрюкский район

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происшествия, россия, краснодарский край, темрюкский район