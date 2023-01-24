На Кубани экс-полицейские получили сроки за махинации с алкоголем
На Кубани экс-полицейским дали сроки за фальсификацию документов по изъятому алкоголю
Молоток судьи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 янв - РИА Новости. Бывшие сотрудники полиции получили условные сроки за фальсификацию доказательств по уголовному делу, связанному с незаконной перевозкой алкоголя, изменив объем изъятой спиртосодержащей жидкости в протоколе, сообщили в объединенной пресс-службе Краснодарского края.
"Рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Артура Баилова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 303 УК РФ и Александра Алаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 303 УК РФ (Организация совершения и фальсификация доказательств по уголовному делу)…Подсудимые признаны виновными. Баилову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно, Алаеву - 2 года условно", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Баилов служил заместителем начальника отдела дознания, а Алаев являлся дознавателем в этом же отделе ОМВД РФ по Темрюкскому району.
В августе 2017 года Алаеву было поручено проверить автомобиль, перевозящий более 30 тонн спиртосодержащей жидкости без сопроводительных документов. Он поместил эту машину на спецстоянку.
В октябре того же года при осмотре в кузове автомобиля вместо 30 тысяч литров находилось около 19 тысяч литров алкоголя. Чтобы исправить это несоответствие, Баилов решил сфальсифицировать доказательства, поручив подчиненному Алаеву внести ложные сведения в протокол, исправив в его тексте количество литров алкоголя, добавляют в ведомстве.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, не установлено, куда исчез остальной алкоголь, отношение подсудимых к его пропаже не доказано.
На суде фигуранты вину не признали. Обоим запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.
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