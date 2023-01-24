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Новый посол США приступит к работе до конца января

Новый посол США приступит к работе до конца января - РИА Новости, 24.01.2023

Новый посол США приступит к работе до конца января

Новый американский посол в РФ Линн Трейси приступит к работе в Москве до конца января, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T22:59

2023-01-24T22:59

2023-01-24T22:59

линн трейси

нед прайс

вашингтон (штат)

россия

москва

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Новый американский посол в РФ Линн Трейси приступит к работе в Москве до конца января, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. "Мы ожидаем, что посол Трейси в ближайшие дни отправится в Российскую Федерацию, где она представит верительные грамоты. Мы ожидаем, что она будет на месте позднее в этом месяце", - сообщил он на брифинге для журналистов. По словам Прайса, Трейси сейчас проводит совещания в Вашингтоне. Он подтвердил ее встречу с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым, но отказался сообщить подробности.

https://ria.ru/20221222/gosduma-1840404301.html

вашингтон (штат)

россия

москва

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линн трейси, нед прайс, вашингтон (штат), россия, москва, анатолий антонов