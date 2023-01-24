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В Китае объяснили, почему Украина не выстоит против России - РИА Новости, 24.01.2023
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В Китае объяснили, почему Украина не выстоит против России
В Китае объяснили, почему Украина не выстоит против России - РИА Новости, 24.01.2023
В Китае объяснили, почему Украина не выстоит против России
Украине необходимо признать неизбежность своего поражения из-за полной зависимости от США и Европы, говорится в статье китайского портала Sina. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T01:38
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украина
россия
сша
нато
в мире
китай
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украине необходимо признать неизбежность своего поражения из-за полной зависимости от США и Европы, говорится в статье китайского портала Sina.В материале указали, что Киев может рассчитывать только на "западные переливания крови" для поддержания линии фронта. Обозреватель отметил, что Украина находится на грани проигрыша, в то время как у России есть огромное преимущество.Автор пришел к выводу, что подобное положение дел наводит на мысль о том, что Украина может "вовсе исчезнуть с карты мира".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230124/tanki-1846955334.html
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украина, россия, сша, нато, в мире, китай
Украина, Россия, США, НАТО, В мире, Китай
01:38 24.01.2023 (обновлено: 10:09 24.01.2023)
 
В Китае объяснили, почему Украина не выстоит против России

Sina: Украине нужно признать неизбежность поражения от России из-за зависимости от Запада

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украине необходимо признать неизбежность своего поражения из-за полной зависимости от США и Европы, говорится в статье китайского портала Sina.

"У России есть возможность наращивать мощности оборонно-промышленного комплекса, что объясняет ее способность выдержать долгосрочный конфликт с Украиной. Западным странам не стоит надеяться, что российская армия столкнется с нехваткой оружия и боеприпасов, потому что это попросту невозможно. США и Европе предстоит разочаровываться в себе вновь и вновь, пока они наконец не признают свой провал", — заявил автор статьи.

В материале указали, что Киев может рассчитывать только на "западные переливания крови" для поддержания линии фронта. Обозреватель отметил, что Украина находится на грани проигрыша, в то время как у России есть огромное преимущество.
Автор пришел к выводу, что подобное положение дел наводит на мысль о том, что Украина может "вовсе исчезнуть с карты мира".
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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