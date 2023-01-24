01:38 24.01.2023 (обновлено: 10:09 24.01.2023)
В Китае объяснили, почему Украина не выстоит против России
Sina: Украине нужно признать неизбежность поражения от России из-за зависимости от Запада
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украине необходимо признать неизбежность своего поражения из-за полной зависимости от США и Европы, говорится в статье китайского портала Sina.
"У России есть возможность наращивать мощности оборонно-промышленного комплекса, что объясняет ее способность выдержать долгосрочный конфликт с Украиной. Западным странам не стоит надеяться, что российская армия столкнется с нехваткой оружия и боеприпасов, потому что это попросту невозможно. США и Европе предстоит разочаровываться в себе вновь и вновь, пока они наконец не признают свой провал", — заявил автор статьи.
В материале указали, что Киев может рассчитывать только на "западные переливания крови" для поддержания линии фронта. Обозреватель отметил, что Украина находится на грани проигрыша, в то время как у России есть огромное преимущество.
Автор пришел к выводу, что подобное положение дел наводит на мысль о том, что Украина может "вовсе исчезнуть с карты мира".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>