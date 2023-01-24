https://ria.ru/20230124/porazhenie-1846956981.html

В Китае объяснили, почему Украина не выстоит против России

В Китае объяснили, почему Украина не выстоит против России - РИА Новости, 24.01.2023

В Китае объяснили, почему Украина не выстоит против России

Украине необходимо признать неизбежность своего поражения из-за полной зависимости от США и Европы, говорится в статье китайского портала Sina. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T01:38

2023-01-24T01:38

2023-01-24T10:09

украина

россия

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в мире

китай

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украине необходимо признать неизбежность своего поражения из-за полной зависимости от США и Европы, говорится в статье китайского портала Sina.В материале указали, что Киев может рассчитывать только на "западные переливания крови" для поддержания линии фронта. Обозреватель отметил, что Украина находится на грани проигрыша, в то время как у России есть огромное преимущество.Автор пришел к выводу, что подобное положение дел наводит на мысль о том, что Украина может "вовсе исчезнуть с карты мира".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230124/tanki-1846955334.html

https://ria.ru/20230118/oruzhie-1845782179.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, сша, нато, в мире, китай