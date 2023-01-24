https://ria.ru/20230124/piloty-1847205942.html

Пентагон утверждает, что не ведет подготовку пилотов ВСУ

Пентагон утверждает, что не ведет подготовку пилотов ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023

Пентагон утверждает, что не ведет подготовку пилотов ВСУ

США не готовят украинских пилотов, утверждает пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T21:48

2023-01-24T21:48

2023-01-24T21:48

специальная военная операция на украине

в мире

патрик райдер

сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США не готовят украинских пилотов, утверждает пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "Мне неизвестно о том, чтобы в США сейчас тренировали украинских пилотов", - заявил во вторник Райдер на брифинге. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что украинские пилоты могут обучаться использованию американских истребителей.

https://ria.ru/20230124/tanki-1847202201.html

сша

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, патрик райдер, сша, министерство обороны сша