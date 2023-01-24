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Пентагон утверждает, что не ведет подготовку пилотов ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/piloty-1847205942.html
Пентагон утверждает, что не ведет подготовку пилотов ВСУ
Пентагон утверждает, что не ведет подготовку пилотов ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023
Пентагон утверждает, что не ведет подготовку пилотов ВСУ
США не готовят украинских пилотов, утверждает пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T21:48
2023-01-24T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
патрик райдер
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США не готовят украинских пилотов, утверждает пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "Мне неизвестно о том, чтобы в США сейчас тренировали украинских пилотов", - заявил во вторник Райдер на брифинге. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что украинские пилоты могут обучаться использованию американских истребителей.
https://ria.ru/20230124/tanki-1847202201.html
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в мире, патрик райдер, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Патрик Райдер, США, Министерство обороны США
21:48 24.01.2023
 
Пентагон утверждает, что не ведет подготовку пилотов ВСУ

В Пентагоне утверждают, что США сейчас не ведут тренировки украинских пилотов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США не готовят украинских пилотов, утверждает пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Мне неизвестно о том, чтобы в США сейчас тренировали украинских пилотов", - заявил во вторник Райдер на брифинге.
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что украинские пилоты могут обучаться использованию американских истребителей.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 21:13Специальная военная операция на Украине
Пентагон прокомментировал новость о предстоящей отправке танков Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПатрик РайдерСШАМинистерство обороны США
 
 
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