https://ria.ru/20230124/piloty-1847205942.html
Пентагон утверждает, что не ведет подготовку пилотов ВСУ
Пентагон утверждает, что не ведет подготовку пилотов ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023
Пентагон утверждает, что не ведет подготовку пилотов ВСУ
США не готовят украинских пилотов, утверждает пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T21:48
2023-01-24T21:48
2023-01-24T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
патрик райдер
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США не готовят украинских пилотов, утверждает пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "Мне неизвестно о том, чтобы в США сейчас тренировали украинских пилотов", - заявил во вторник Райдер на брифинге. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что украинские пилоты могут обучаться использованию американских истребителей.
https://ria.ru/20230124/tanki-1847202201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, патрик райдер, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Патрик Райдер, США, Министерство обороны США
Пентагон утверждает, что не ведет подготовку пилотов ВСУ
В Пентагоне утверждают, что США сейчас не ведут тренировки украинских пилотов