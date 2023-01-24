https://ria.ru/20230124/pensiya-1846968596.html
Эксперт объяснил, почему индексация пенсий не приводит к росту доходов
Эксперт объяснил, почему индексация пенсий не приводит к росту доходов - РИА Новости, 24.01.2023
Эксперт объяснил, почему индексация пенсий не приводит к росту доходов
Индексация пенсий не приводит к росту реальных располагаемых доходов пенсионеров, так как лишь компенсирует инфляцию, на рост доходов работают предоставляемые... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T07:12
2023-01-24T07:12
2023-01-24T07:17
александр сафонов
общество
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Индексация пенсий не приводит к росту реальных располагаемых доходов пенсионеров, так как лишь компенсирует инфляцию, на рост доходов работают предоставляемые льготы, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. С 1 января в России были проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров. Размер индексации составил 4,8%. Повышение коснулось 31,1 миллиона пенсионеров, выплаты им в среднем выросли на 1 тысячу рублей в месяц, а средний размер пенсий вырос до 21,9 тысячи рублей. "Никакого прироста нет. Индексация пенсии приводит только к одному… Идет в течение года инфляция, эта инфляция приводит этому, что реальные доходы человека снижаются. Соответственно, только к концу года, когда произойдет индексация, его реальные доходы восстановят... Реальные доходы пенсионеров... государство пытается поднять другими способами", - отметил Сафонов. По его словам, единственный рост пенсий был связан с валоризацией, то есть увеличением базовой части пенсий советского периода и начала 90-х годов. Для увеличения реальных доходов пенсионеров государство вводит льготы, например дает возможность бесплатного проезда или посещения каких-то мероприятий. Лица старше 80 лет получают доплаты на лекарства. Еще один механизм - налоговые льготы, которые позволяют сократить расходы, связанные с владением имуществом. Сафонов также отметил, что страховая часть пенсии индексируется в соответствии с законом на уровень инфляции. Если же пенсионеру не хватает какого-то количества денег до регионального прожиточного минимума, ему начисляют доплату. "Если, предположим, индексация приведет к тому, что у него страховая пенсия сравняется с прожиточным минимумом, то ему доплату уберут. А если не будет равняться, то ему все равно будут доплачивать до прожиточного минимума", - добавил он.
https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846328020.html
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александр сафонов, общество, россия
Александр Сафонов, Общество, Россия
07:12 24.01.2023 (обновлено: 07:17 24.01.2023)
Эксперт объяснил, почему индексация пенсий не приводит к росту доходов
Сафонов: индексация пенсий лишь компенсирует инфляцию
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Индексация пенсий не приводит к росту реальных располагаемых доходов пенсионеров, так как лишь компенсирует инфляцию, на рост доходов работают предоставляемые льготы, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
С 1 января в России были проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров. Размер индексации составил 4,8%. Повышение коснулось 31,1 миллиона пенсионеров, выплаты им в среднем выросли на 1 тысячу рублей в месяц, а средний размер пенсий вырос до 21,9 тысячи рублей.
"Никакого прироста нет. Индексация пенсии приводит только к одному… Идет в течение года инфляция, эта инфляция приводит этому, что реальные доходы человека снижаются. Соответственно, только к концу года, когда произойдет индексация, его реальные доходы восстановят... Реальные доходы пенсионеров... государство пытается поднять другими способами", - отметил Сафонов.
По его словам, единственный рост пенсий был связан с валоризацией, то есть увеличением базовой части пенсий советского периода и начала 90-х годов. Для увеличения реальных доходов пенсионеров государство вводит льготы, например дает возможность бесплатного проезда или посещения каких-то мероприятий. Лица старше 80 лет получают доплаты на лекарства. Еще один механизм - налоговые льготы, которые позволяют сократить расходы, связанные с владением имуществом.
Сафонов также отметил, что страховая часть пенсии индексируется в соответствии с законом на уровень инфляции. Если же пенсионеру не хватает какого-то количества денег до регионального прожиточного минимума, ему начисляют доплату.
"Если, предположим, индексация приведет к тому, что у него страховая пенсия сравняется с прожиточным минимумом, то ему доплату уберут. А если не будет равняться, то ему все равно будут доплачивать до прожиточного минимума", - добавил он.