https://ria.ru/20230124/pamyatnik-1847189585.html

Эксперт объяснил, почему в Молдавии нельзя сносить советские памятники

Эксперт объяснил, почему в Молдавии нельзя сносить советские памятники - РИА Новости, 24.01.2023

Эксперт объяснил, почему в Молдавии нельзя сносить советские памятники

Памятники советского периода являются в Молдавии символами истории и требования о их сносе можно расценивать как призыв к ликвидации государства, заявил РИА... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:07

2023-01-24T20:07

2023-01-24T20:07

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КИШИНЕВ, 24 янв – РИА Новости. Памятники советского периода являются в Молдавии символами истории и требования о их сносе можно расценивать как призыв к ликвидации государства, заявил РИА Новости депутат Народного собрания Гагаузской автономии, председатель общественно-политического движения "Gagauz Halk Birlii" ("Народный союз Гагаузии") Виктор Петров, осудив планы властей республики принять закон о сносе советских монументов. Ранее представительница правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Дойна Герман в ходе интервью на региональном телеканале поблагодарила представителей неправительственных организаций за предложение решить на законодательном уровне вопрос о демонтаже советских памятников, отметив, что "эта тема будет обсуждаться в ближайшее время в парламенте". "Лично я осуждаю любые призывы снести памятники советского периода. Они часть истории Молдавии, нравится это кому-то или нет. И те, кто предлагает демонтировать эти символы, по сути, хотят исказить историю страны, выступают за ее ликвидацию. Но я убежден, что народ Гагаузии и жители всей Молдавии будут против этих действий", - сказал Петров в беседе с корреспондентом РИА Новости. Депутат считает, что каким бы ни было советское прошлое, его наследие, запечатленное в скульптурах и архитектуре, следует сохранить. По словам Петрова, особое место занимают памятники и мемориалы Великой Отечественной войны, братские могилы бойцов Красной армии. "Памятники воинам-освободителям Молдавии, напротив, еще сильнее должны быть защищены законом. Сколько уже был актов вандализма, никто не был пойман и наказан за варварство. Печально, что на высшем уровне сегодня не упоминается, что около 400 тысяч уроженцев Молдавии - молдаван, гагаузов, украинцев, русских, болгар, евреев, цыган, поляков, представителей других национальностей - воевало на фронтах Великой Отечественной войны, многие из них были награждены орденами и медалями за подвиги в борьбе с фашистскими оккупантами. Я уверен, что в случае, если кто-то посмеет поднять руку на наши святыни, то на защиту нашей истории, нашей святой памяти предков выйдет вся Гагаузия", - отметил депутат. Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии. Молдавская ССР - одна из первых советских республик, принявших на себя в 1941 году удар врага. В ночь на 22 июня авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель страны, или 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек. На территории Бессарабии было создано 49 концентрационных лагерей.

https://ria.ru/20221209/demontazh-1837364134.html

https://ria.ru/20230109/pamyatniki-1843577653.html

https://ria.ru/20221229/pamyatniki-1842134014.html

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